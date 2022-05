Ceferin: "No doy entradas gratis para la final de la Champions a mis amigos ni se las vendo"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha defendido la asignación por parte del organismo de las entradas para la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid del próximo 28 de mayo en Saint-Denis, asegurando que "no da entradas gratis" a sus "amigos", después de las críticas del técnico 'red', Jurgen Klopp, a ese reparto.

"Los aficionados de ambos equipos obtienen 20.000 entradas cada uno. Si los patrocinadores, que pagan 100 o más millones de euros de patrocinio -de los cuales el 93,5 por ciento va a los mismos clubes- obtienen algunas entradas, es parte de una obligación contractual que tenemos. No doy entradas gratis a mis amigos ni se las vendo", aseguró Ceferin en el 46º Congreso Ordinario de la UEFA celebrado en Viena.

El mandatario argumentó que la UEFA obtiene el 6,5 por ciento de los ingresos de las finales, mientras que el 93,5 por ciento restante es para los clubes. "Del resto de partidos, el cien por cien de los ingresos se destina a los clubes", añadió.

"Es el sistema que funciona, y los clubes no podrían funcionar de otra manera. Para nosotros no cambiará mucho si todas las entradas costaran 10 euros, pero sí cambiaría mucho para los clubes", sentenció para responder a Klopp, que hace unos días criticó el reparto de entradas. "Absolutamente no está bien, pero sucede en todas partes. No solo está pagando más que la última vez por una entrada, sino que los clubes solo obtienen el 50 por ciento de las entradas y el resto va a la gente que paga miles y miles de euros por ellas", aseveró el técnico.





El alemán se preguntó si era "correcto" que solo recibieran 20.000 entradas cuando el aforo era de 75.000 personas. "Quedan 35.000. ¿Dónde están esas entradas?", retoricó Klopp.

También ha hablado de la Superliga

Ceferin recordó que cualquier club, también los "grandes", pueden ser sancionados si incumplen las normas, en referencia a los tres vinculados todavía al proyecto de la "Superliga": Real Madrid, Barcelona y Juventus. "Cuando alguien me pregunta si puedo castigar a equipos grandes, ya que eso puede ser malo para la UEFA, le digo: podemos castigar a cualquiera que viole las reglas". "Puedo asegurarles que las normas, disciplinarias o cualquier otra, serán las mismas que para cualquier club", agregó.

Ceferin aseguró que la "Superliga" era "cualquier cosa menos una superliga", y consideró que ese "proyecto está acabado de una vez por todas, por lo menos por 20 años". El presidente de la UEFA no quiso hacer más comentarios hasta que el proceso judicial esté concluido, aunque sí señaló que no tiene contactos con Real Madrid, Barcelona y Juventus. "Los únicos saludos que recibimos son de vez en cuando a través de los tribunales", agregó sobre las actuaciones judiciales en marcha.

Ceferin aseguró que coincidirá en París, el 28 de mayo, en el palco de la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool, con el presidente del club blanco, Florentino Pérez, pero no tiene previsto ningún tipo de encuentro formal con él.