Ceballos se pierde la final olímpica ante Brasil

Baja importantísima para España de cara a la final de este sábado (13:30 horas) de los Juegos Olímpicos. Luis De la Fuente no podrá contar, al igual que en casi todo el torneo, con Dani Ceballos. El centrocampista sevillano acabó lesionado el primer partido contra Egipto después de un durísimo pisotón que le provocó un esguince de tobillo y desde entonces no ha disputado un solo minuto.

He trabajado duro y de la mano de este increíble cuerpo médico para poder volver a jugar en este torneo que tanta ilusión me hace, pero no ha podido ser. ??????

Toca ayudar al equipo mañana de manera diferente.

??Vamos a por el oro. ??

Gracias a todo el mundo.????????