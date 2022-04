Cassano: "Ancelotti no ha mejorado a ningún jugador en su carrera"

Antonio Cassano ha cargado con fuerza en 'Bobo TV' contra Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid acusándole de que el club blanco "no juega bien" y de que "no ha mejorado a ningún jugador en su carrera".

"El Real Madrid juega mal, pero contra el Paris Saint-Germain primero y luego contra el Chelsea tuvieron mucha suerte y tarde o temprano eso se acaba", dijo el exfutbolista italiano tras lo sucedido en los cuartos de final del la Champions League. También tuvo palabras para comparar a su exequipo con el FC Barcelona: "El Real Madrid no juega bien en la Liga. Si ves al Barça, que empezó muy tarde, es otra música. Ancelotti te hace sentir bien, pero no se me ocurre ni un jugador al que haya mejorado en su carrera".

Además, Cassano quiso recalcar el papel de Benzema en el conjunto blanco dejando un 'recado' a Cristiano Ronaldo: "Cristiano debe rezarle todos los días a Benzema y agradecerle por haber jugado a su lado. Antes Karim solo conseguía 18 o 20 goles al año, pero en el actual ya llegó a los 50, entre anotaciones y asistencias", justificó el exfubolista italiano.

"Benzema siempre estuvo al servicio de Cristiano Ronaldo, quien finalmente era encargado de obtener 50 tantos al año. Hoy son futbolistas totalmente distintos y Karim es un delantero centro que posee los pies de Zinedine Zidane", sentenció en 'Bobo TV' el canal de Twitch de Christian Vieri.