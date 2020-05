Casillas: "No veo tan claro que vuelva LaLiga, hay que ser prudentes"

Iker Casillas, exportero del Real Madrid, expresó este viernes en una conversación con el pívot Pau Gasol que "ahora hay cosas muchísimo más importantes que la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF)", a la que él es candidato, y apuntó que una vez pase "este tiempo" de pandemia por el covid-19 verá qué ocurre y a qué puede "aspirar y a qué no".

"Me presenté hace ya más de tres meses y medio, cuatro meses. Están un poco las cosas paradas ahora mismo. No puedes hacer mucho más. Esto ha sido un contratiempo para todos, no sólo para mí, y tenemos que adaptarnos. Pero ahora mismo la captación de posibles votos, poder ir a hablar con alguien, moverte, es imposible. Ahora mismo hay cosas muchísimo más importantes que la presidencia de la RFEF. Hay que centrarse en que la gente esté bien, todos estemos bien y una vez que pase este tiempo ver dónde estamos, qué pasa y a qué podemos aspirar y a qué no", dijo durante un encuentro en 'Instagram Live' con Gasol.

El exguardameta, al mismo tiempo, observa con prudencia la vuelta de las competiciones. "Estoy convencido de que si se van a dar los siguientes pasos a la hora de empezar un campeonato es porque tienen esa certeza y esa seguridad de que las cosas van a ir bien para todos, en este caso los jugadores".

"Entiendo que esto no para, que toda la gente tiene que seguir en sus trabajos y continuar con precauciones. En el fútbol no sé yo si se pueden guardar esos dos metros que piden, ese contacto... Es complejo. Lo veo un poco difícil, pero ojalá me equivoque y las cosas vayan bien", apuntó.

"El baloncesto y el fútbol también requieren no sólo el juego, sino los viajes. Ya no es sólo el jugador, sino su interacción con sus familias y con la gente que está alrededor para que esos partidos se disputen. Todos queremos que el fútbol, el deporte, se reanude, pero hay que hacerlo con las máximas garantías posibles, de forma segura y responsable. El tirar para adelante y luego para atrás sería durísimo", intervino Pau Gasol.