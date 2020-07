Casillas, en Tiempo de Juego: "Se me siguen poniendo los pelos de punta cada vez que veo la final"

El capitán de España en el Mundial de Sudáfrica 2010, el hombre que alzó la Copa del Mundo al cielo de Johannesburgo, Iker Casillas ha pasado por Tiempo de Juego para una década después recordar cómo fue la consecución del trofeo, qué sintieron y cómo vivieron esos días.

“Es un momento histórico, espectacular y aunque no se debe vivir del pasado, fue algo maravilloso", recuerda un Casillas que asegura que ha visto el partido ante Holanda muchas veces. “Ahora mismo la estaba viendo, no tan entregado como al principio, pero si te gusta recordar y los pelos de punta se te ponen siempre”.

“Vivimos muchas experiencias allí, fueron casi 50 días de mucha tensión al principio, nervios, incertidumbre... Luego nos soltamos y volvimos a ser nosotros y al final acabamos de la mejor forma posible: ganando el campeonato del mundo”.

Uno de los momentos de la final fue el famoso beso entre Iker y la que en ese momento era su novia, la periodista de Telecinco Sara Carbonero. “Eran días donde todo se magnificaba, todo tenía más notoriedad y repercusión y los que estábamos allí éramos los que más sufríamos. Era una especie de Gran Hermano, todo era un poco más lento que ahora. Te llegaban noticias pero tampoco sabías el por qué”.

España alcanzó la gloria en un campeonato en el que empezó perdiendo: “Fue un momento muy delicado porque sabíamos que esa generación tenía todo el respeto de la Eurocopa 2008, aunque no triunfamos en Sudáfrica en la Copa Confederaciones. Cuando llegamos claramente como favoritos y en el primer partido perdimos ante Suiza, junto con Alemania el mejor del campeonato, fue un toque de atención. Esa colleja que hace que espabiles y con más humildad aún… recuerdo a Maradona criticando nuestra manera de jugar… y luego explotamos. La España de después de Portugal fue otra”, rememora.

El partido clave fue la semifinal ante los germanos, el mejor partido de España en ese campeonato: “El de Alemania fue un partido muy completo. La media era 1’86 de altura, nosotros teníamos cuatro o cinco jugadores con es altura. No había gente muy alta para defender una falta o un córner y estuvimos bien en todos los sentidos, muy concentrados”.

Le preguntamos por algo que no haya contado de la final hasta ahora y se moja. "Tuve que ir cinco o seis veces antes de la final por los nervios que tenía, tomabas algo de agua y te sentaba mal… en el campo una sensación de frío de noche. Después del partido venirnos del avión y del avión a Madrid, tan rápido, para celebrarlo con toda la gente…".

El Mundial fue el triunfo de un equipo, de mucha gente, asegura Iker. “Para llegar al Mundial hay que trabajarlo dos años antes y luchar para llegar a aquel sitio tan importante. Luis en Alemania tuvo que tomar decisiones y esas nos hicieron campeones de Europa. Éramos 23 indiscutibles en nuestros clubes y solo pueden jugar 11. En la portería tenías a Valdés en un momento espectacular que venía de ganar dos Champions y tres Zamoras y si bajabas el nivel pues te podía quitar el sitio".

Sobre su mítica jugada con Robben recuerda todo: "Pensaba en que me regatease en vez de tirar porque podría ser más fácil que me regateara hacia el lado derecho, el izquierdo suyo, es zurdo cerrado y le dejaba el lado izquierdo más amplio para que pudiera regatear, le aguante mucho no decidió regatearme y tiró y cuando toqué la pelota yo ya sabía que iba fuera".

Con respecto a su futuro y su vuelta a España. “Tengo compromiso con el Porto estamos a punto de ser campeones de Liga, vamos a ver qué pasa en estas dos semanas y habrá que tomar una decisión. En cuanto pase el mes de julio y juguemos la final de Copa tomaremos la decisión que sea oportuno”.