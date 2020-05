Casillas, un año sin fútbol y con la mente en los despachos

"El 1 de mayo de 2019 me levanto como todos los días, me voy a entrenar. Noto que me voy quedando sin aire. Tengo que respirar, pero lo tengo aquí y no puedo. En ningún momento pasó por mi cabeza que pudiera ser un infarto", explica Iker Casillas un año después del suceso que le cambió la vida.

Desde entonces el guardameta del Oporto vive alejado de los terrenos de juego y tiene la mente puesta en los despachos al revelarse como la alternativa a Luis Rubiales en las próximas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Ha pasado un año y Casillas ha querido mostrar cómo es ahora su vida con un emotivo vídeo elaborado por Movistar en el que se mezclan los mejores momentos de su carrera deportiva con lo sufrido por el madrileño este año.

"No sé lo que me deparará el futuro", explicaba el portero a la salida del Hospital ante los medios de comunicación una vez recuperado del accidente cardiovascular. "Lo importante es estar aquí", aseguraba. Dos semanas más tarde negó que se fuera a retirar y en agosto fue inscrito en la Liga lusa. 365 días después, Iker ya no ve el fútbol a ras de césped, sino que quiere seguir desde los despachos.

"Un corazón vencedor", como rezaban las pancartas en el Estadio do Dragão tras el infarto, que ahora busca "ideas nuevas" para el fútbol español, ya que "volver a jugar va a ser difícil".

Hace un año, digamos que nací. Gracias a mi familia y a todos los que lo hicieron posible, sin ellos no estaría hoy aquí. Hola @MovistarPlus, ¿contamos mi historia? #CasillasEnMovistar#hace1añopic.twitter.com/6svrjdFcYe — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2020

"Las noches las pasas con angustia, hasta un estornudo te parece un drama, jamás he vuelto a dormir boca abajo. El doctor me decía Iker no pasa nada, no te vas a morir. De un día para otro te ocurre esto y te ves flojo, te ves débil, desprotegido", recuerda Casillas sobre el año más duro a nivel profesional y familiar que ha tenido: tuvo que asumir su dolencia cardíaca, el cáncer que le detectaron a su esposa Sara Carbonero, comprobar que el fisco portugués registraba su casa en busca de pruebas en la operación 'Fuera de Juego' y sufrir las primeras "embestidas" desde que anunciara su candidatura a presidir la Real Federación Española de Fútbol.

A pesar de que los especialistas insistían en que no volvería a jugar porque pondría en riesgo su vida, Iker se resistió e incluso salió al paso en sus perfiles de redes sociales para desmentir su retirada a las dos semanas del infarto.

Al final, la salud le obligó a colgar los guantes pero no a abandonar el fútbol. El 17 de febrero, tras comunicar al Oporto que dejaba el fútbol, Casillas presentó su candidatura para presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este mismo mes, en una de las muchas conversaciones que Iker ha protagonizado en sus perfiles sociales con excompañeros, aseguraba que quiere aportar al fútbol español "ideas nuevas", mientras admitía que serán unas "elecciones complejas", aún sin fecha definitiva en el calendario, debido a la pandemia de Covid-19

UNA VITRINA DE RÉCORD

Con un Mundial, dos Eurocopas, tres Champions, cinco Ligas con el Real Madrid y una con el Oporto, Casillas ha tenido que dejar el fútbol, tras haber protagonizado una de las trayectorias internacionales más relevantes en la historia del balompié. Ha sido incluido hasta en cinco ocasiones en el Once Mundial FIFA y fue elegido otras cinco veces mejor portero del mundo.

Su trayectoria deportiva también ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Casillas es el segundo jugador, después de Sergio Ramos, con más internacionalidades con la selección española (167), a la que capitaneó en la Copa Mundial de Sudáfrica en 2010, en la que "La Roja" consiguió el título, y en las dos Eurocopas que logró de forma consecutiva, Austria y Suiza 2008 y Polonia y Ucrania 2012.