Carvalhal ironiza sobre el horario del Getafe-Celta: "Un partido a esta hora no iría a verlo porque me duermo"

El portugués Carlos Carvalhal, entrenador del Celta de Vigo, aseguró este martes, en la víspera del importante encuentro contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, que su equipo no cambiará su estilo de juego por los últimos malos resultados.

El partido más importante es el próximo ??



"Es un partido con características muy especiales. Conocemos bien al Getafe y la idea de juego de su entrenador, pero nosotros no cambiamos nuestra forma de jugar aunque nos ajustemos a una u otra situación siempre que sea necesario", apuntó en su comparecencia ante los periodistas.

En este sentido, dejó claro que no van a cambiar su “estilo” porque "tenemos nuestra forma de defender y nuestra forma de atacar, y no vamos a ir a este partido sin la idea de hacer un gol porque queremos ganar".

Reconoció, no obstante, que están trabajando aspectos defensivos porque necesitan estar “más concentrados”, pero reiteró que los últimos goles encajados llegaron en situaciones “poco normales”.

Se mostró optimista sobre el futuro de su equipo porque están “a tres puntos” de alcanzar los 42 que él cree necesarios para evitar el descenso -con 18 todavía en juego- y trasladó la presión a su rival, inmerso en la zona de descenso.

"Al Getafe le gusta poner un tipo de música cuando no tiene el balón y cuando lo tiene tenemos que bailar con ellos", subrayó Carvalhal, a quien no le gusta el horario del partido –diez de la noche-.

"Normalmente me voy a dormir a las 22 o a las 23 de la noche porque a las 6 de la mañana estoy en pie. Un partido a esta hora yo no iría a verlo porque me quedaría dormido, yo necesito dormir. Espero que no me quede dormido en el banquillo", ironizó Carvalhal, cuyo equipo ya jugó en este horario el miércoles de la pasada semana frente al Elche en Balaídos.

