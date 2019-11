Carvajal, sobre la Supercopa: "Suben ingresos al salir de España y eso mejorará el fútbol femenino, base..."

El defensa de la selección española Dani Carvajal ha recordado que "la decisión de jugar en el Camp Nou no es de los jugadores", pero que ellos están "encantados de jugar en todos los campos de España", después de que el seleccionador Robert Moreno reconociera la semana pasada que le haría especial jugar en Barcelona, su ciudad natal.

"A mí me gustaría seguir vistiendo esta camiseta toda la vida. La decisión de jugar en el Camp Nou no es de los jugadores. Estamos encantados de jugar en todos los campos de España y si algún día me toca hacerlo en el Camp Nou, lo haré como lo hago en todos los estadios", explicó Carvajal durante la presentación de la nueva equipación de la selección española, celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Respecto a los dos últimos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa, el lateral recordó que aún hay incentivos. "Ya hemos cumplido el objetivo principal de clasificarnos para la Eurocopa y ahora tenemos el objetivo secundario de ser cabezas de serie, algo que nos haría el camino un poquito más fácil para la final. Eso pasa por ganar en Malta y a Rumanía", subrayó.

Además, Carvajal se refirió a la nueva Supercopa de España y recalcó que "este nuevo formato es más ilusionante". "Antes se jugaba en un momento en el que muchos jugadores estaban fuera de ritmo y en enero llegaremos con un momento de forma bastante bueno. Al salir de España el nivel de ingresos sube y eso va a mejorar el fútbol femenino, el de base y el que es un poquito más humilde. Nos vendrá bien a todos", resumió.