Carvajal, sobre Harry Kane: "Es un grandísimo delantero, pero no hablo de jugadores que no están en mi equipo"

Dani Carvajal, lateral derecho internacional del Real Madrid, declaró este lunes que reemplazar a futbolistas como el francés Karim Benzema es "difícil" y admitió que, aunque no le gusta hablar de otros jugadores, Harry Kane es "un gran delantero que es capitán de Inglaterra".



El final de temporada ha supuesto el momento de la despedida del Real Madrid para jugadores como Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard y Mariano Díaz.



"Es una pena. Despedimos a jugadores que han marcado una época, grandes futbolistas, grandes amigos y quiero desearles la mayor de las suertes. Seguro que les irá bien y nosotros tenemos que pensar en reforzar la plantilla para la temporada que viene y crear un conjunto muy competitivo que luche por todo", dijo Carvajal, que admitió la dificultad de reemplazar a hombres de mucha calidad.

??? @DaniCarvajal92, en un acto publicitario



???? "Es una pena. Despedimos a jugadores que han marcado una época"



?? "Harry Kane es un grandísimo delantero, pero no hablo de jugadores que no están en mi equipo"



?? @guillodiazdiaz



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/cypr1LkAPs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 5, 2023

"Es algo complicado que corre por parte del director deportivo. Es complicado sustituir a jugadores como Karim Benzema o Marco Asensio y ojalá los que vengan puedan acercarse a su nivel", señaló el futbolista del Real Madrid, que no da demasiada importancia al relevo que la salida de varios futbolistas provocará en la plantilla.



"Todos los clubes pasan por cambios, hay gente joven que pide minutos y es ley de vida que los veteranos dejemos paso. Hay que reconstruir y ojalá demos con la clave", apuntó.



Uno de los futbolistas por el que podría estar interesado el Real Madrid es Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur.



"No suelo hablar de jugadores que no están, pero a Harry Kane todos le conocemos. Es un gran delantero, capitán de Inglaterra, y los que vengan lo harán muy bien", manifestó.



El que sí estará en el Real Madrid la próxima temporada es el lateral izquierdo Fran García, que las últimas tres campañas ha actuado en el Rayo Vallecano.



"Es un gran lateral. Un chico joven al que intentaré ayudarle y que es algo parecido a mi caso. Tuvo que salir para volver. Es potente y nos ayudará mucho, seguro", dijo Carvajal, que acudió al torneo benéfico de pádel contra el cáncer de mama organizado por la Fundación Clínica Menorca en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.



Por último, Carvajal puso nota a la temporada del Real Madrid.



"Ha sido una temporada buena. La única espina es no haber competido mucho más la Liga, de la que nos desconectamos demasiado pronto, después del Mundial. Nos quedamos a un paso de una nueva final de Liga de Campeones, conseguimos una Copa del Rey, el Mundialito y la Supercopa de Europa. El balance es bueno", concluyó.