Carrasco: "Creo que Alves lo hace queriendo para que yo lo note"

El partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid disputado este domingo en el Camp Nou, además de dejarnos la victoria del Barça, también fue noticia la expulsión del brasileño Dani Alves por una entrada sobre Yannick Carrasco.

Corría el minuto 69 de dicho encuentro y Alves fue expulsado por una dura acción sobre el jugador belga. Un Carrasco, que en declaraciones a Movistar+ con Juanma Castaño, considera que el brasileño lo hace queriendo.

"Creo que lo hace queriendo, para que note", aseguro Carrasco.

Carrasco sobre la entrada de Dani Alves: "Creo que lo hace queriendo, para que lo note" #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/AycWhp7Gc0 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 6, 2022

"Me dice que paso por delante y que no lo hace queriendo", añade el belga sobre lo que le ha dicho Alves, pero el jugador rojiblanco lo tiene claro: "No he visto todavía la imagen, pero tan alto no creo que sea para coger la pelota".

Carrasco además indica que tuvo que ser él quien avisara al colegiado Gil Manzano: "Si no me quedo en el suelo, el VAR no llama al árbitro para sacarle la tarjeta roja y he tenido que ser yo quien llamara al árbitro para que fuera a ver".









