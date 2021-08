Carlo Ancelotti: "¿Odegaard? Solo podía inscribir a dos jugadores y he elegido a Jovic y a Bale"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en una rueda de prensa telemática en la previa del partido contra el Alavés, correspondiente a la primera jornada de Liga: “Hemos empezado bien, con buena actitud. Hemos hecho mucho trabajo y los jugadores lo han hecho bien y han tenido compromiso. Estamos listos para empezar la Liga, que es muy importante para nosotros. Todas las competiciones son importantes y el objetivo es hacer todo lo posible para ganarla al final".

"Va a ser una Liga muy competida, con equipos muy fuertes y hay que lucharla. Esta Liga siempre ha sido muy competida. Es una Liga que me gusta y que tiene sus características específicas de juego. Ganarla sería muy importante para nosotros".

La plantilla

"Tenemos una plantilla que puede competir con todos los equipos del mundo. He descubierto jugadores muy interesantes. Modri? ha llegado muy ilusionado, Casemiro ha mejorado desde la última vez que estuve y Kroos tiene un pequeño problema físico que resolver".



Hazard

"Ha llegado bien. Llegó a trabajar con el equipo hace 10 días. Le veo bien y está listo para jugar. Es un jugador muy importante para nosotros y estoy convencido de que va a volver a su mejor condición".



Las no inscripciones de Ødegaard y Vallejo

"No están inscritos por una cuestión técnica sino por una circunstancia del momento. No podíamos inscribir a todos y la lista definitiva es el 2 de septiembre. Ødegaard lo ha hecho bien, pero tiene mucha competencia en el centro del campo. No es un descarte definitivo. Podía inscribir solo a dos jugadores para este partido y elegí a Bale y Jovi?".