Carles Tusquets, en El Partidazo de COPE: "Nunca nombraría a un presidente que no tuviera el aval"

Carles Tusquets, el expresidente de la Junta Gestora del F.C Barcelona, ha pasado este jueves por El Partidazo de COPE tras los polémicos tweets de Toni Freixa en los que denunciaba que Javier Tebas había amenazado con descender al club de categoría si Joan Laporta, nuevo máximo mandatario, no conseguía el aval de 127 millones de euros necesario para ser investido presidente.

6) La resposta de @LaLiga, en concret de @Tebasjavier a Carles Tusquets no es va fer esperar: "si permitís la toma de posesión del nuevo presidente sin haber depositado el aval, bajaré al Barça a segunda división". Això és el que Carles Tusquets ens va explicar als 3 candidats. — Toni Freixa (@tonifreixa) March 18, 2021

Posteriormente, LaLiga negó que esto pudiera ser así. Para corroborar la información Juanma Castaño ha hablado con Carles Tusquets al respecto y, aunque este no ha respondido realmente a si Javier Tebas le dijo textualmente que el Barcelona podría descender a Segunda si el presidente no lograba el aval, si ha dejado claro que nunca hubiera permitido que se hiciera con el cargo alguien que no tuviera ese dinero.

Tusquets ha comenzado explicando que ahora es "un socio normal y corriente" y que su trabajo al frente de la Junta Gestora "no ha sido duro" porque "conozco el club desde hace muchos años, fui tesorero con 26 años. Sé lo que pasa en el club y soy plenamente consciente de la repercusión que tiene". "Cuando entre en el club, también había más pasivo que activo y estábamos en una situación como la de ahora. Se debía dinero a jugadores, bancos y personal", explica.

��️ Carles Tusquets, expresidente de la Junta Gestora del Barça, en @partidazocope



�� "Hablé con @Tebasjavier dos días"



�� "@LaLiga nos dio unas instrucciones claras sobre el modelo de aval que había que presentar y en qué plazos. Y yo informé a los candidatos"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/Mh4dNuVrrC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 18, 2021

Durante sus meses al frente del club señala que "lo peor han sido las interpretaciones mediáticas y las opiniones de muchos periodistas. No estoy dolido, pero si hablas porque lo haces mucho y si callas porque te escondes. No deja de ser curioso. No creo que se haya sido injusto, pero se ha usado esta situación transitoria como si fuera una cosa deseada y en este tiempo alguien debía enderezar el rumbo del club para que al próximo presidente le fuera más fácil y eso es a lo que nos hemos dedicado".

Sobre los tweets de Toni Freixa ha comentado que "con Tebas he hablado solo estos dos últimos días por mi preocupación de que llegara el aval de la Junta de Laporta a tiempo. Solo había diez días y si no había que convocar otras elecciones. Reuní a los candidatos y les di el modelo de aval. Les dije que tuvieran cuidado porque no había plan B y habría que convocar elecciones de nuevo. Eso es lo que pasó ahí y quizá se haya malinterpretado. Tebas me dijo que el aval de Laporta estaba correcto. No quiero entrar en ningún jardín de tweets ni en ninguna polémica. Yo cumplía la ley a rajatabla".

"Puede ser una interpretación legal la del descenso de categoría de Freixa y Laporta que son abogados. Yo les di unas instrucciones para completar el aval. No tengo ganas de polemizar con amigos míos. Solo he hablado con Tebas estos días, pero no nombraría nunca a un presidente que no tuviera el aval. No existe este caso".

Por último niega que desde la Comisión Gestora se filtrara el contrato de Leo Messi que desveló El Mundo y asegura que "hicimos una investigación interna y ningún miembro de la Junta Gestora ha tenido nunca acceso al contrato de un jugador". Además, defiende que "hemos trabajado para conseguir unas elecciones modélicas. Se consiguió que la Generalitat las permitiera y eso también se me ha criticado. Lo que he querido era buscar una fecha de acuerdo con las autoridades sanitarias en la que pudieran participar la mayoría posible de socios".