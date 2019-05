Caparrós, enfadado por André Silva: "Espero que ahora no le llame Portugal, no somos tontos"

El entrenador del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, ha confirmado que el delantero André Silva no va a volver a jugar lo que queda de temporada, aquejado de molestias en el tendón rotuliano, y espera que debido a eso la selección portuguesa no le convoque, afirmando que si lo hace debería actuar la UEFA para hacer prevalecer el informe médico del club y que no queden por "tontos".

"Es un caso para hablarlo, porque estuvo muy bien en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta con nosotros, los dos últimos meses, no ha estado. Me imagino que por el bien del fútbol, la selección portuguesa no le llamará para jugar", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (18.30 horas) respecto a los próximos compromisos internacionales.

Las dudas por el rendimiento del delantero luso, que cuajó una gran primera mitad de temporada, son una constante en el entorno nervionense. "Cómo se nos quedaría la cara a todos los aficionados, Consejo de Administración, dirección deportiva o presidente si lo viéramos jugando con su selección a primeros de junio... Si es así, debería intervenir UEFA para que prevalezca el informe médico del equipo que le está pagando, porque no somos tontos", apuntó.