Canales se despide del Betis entre lágrimas: "Es el club más importante de mi carrera"

El centrocampista Sergio Canales se despidió este lunes del Betis rumbo al Rayados de Monterrey mexicano entre lágrimas de emoción ante sus compañeros y con la confesión de que su etapa en el club del Benito Villamarín "había terminado" pese a ser el equipo "más importante" de su carrera y en el que, según dijo a los medios de la entidad, tenía pensado colgar las botas.

Sergio Canales, tras hacerse público su traspaso al Rayados por tres temporadas, ha dicho adiós al Betis después de cinco campañas en un acto celebrado en la ciudad deportiva ante la plantilla bética y su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, el presidente de la entidad, Ángel Haro, y la familia del futbolista de Santander.

Entre lágrimas, Canales agradeció al Betis el trato, aseguró que ha sido el club más importante de su carrera y confesó que "esta decisión está muy meditada" y que cree "que es lo mejor".

"Siempre trato de dar el cien por cien. Cuando creo que mi ciclo está terminado, lo digo y se lo comenté al club" antes de que llegara la oferta de Rayados, dijo el jugador, quien añadió que su entorno le apoyó.

Afirmó que se lo ha "dejado todo" para dar su "mejor versión" y, entre agradecimientos a todos los estamentos del club, se detuvo en la plantilla, a la que dijo que le ha "hecho muy feliz" y a la que calificó como "un tesoro" para la entidad.

El '10' del Betis destacó muchos momentos de su estancia en el club, aunque por encima de todos quedó "la despedida de Joaquín (Sánchez), el título de Copa (del Rey), la renovación y este día", en el que lloró como no lo hizo con las graves lesiones de rodilla que ha padecido en su carrera.

"He tenido lesiones graves y no he llorado. Aquí cuando renové sí y con la Copa y ayer, mucho. He vivido cosas increíbles con esta plantilla. Quiero hacer mención especial a los trabajadores, pues nos quedamos con las personas", destacó.

En el acto de despedida estuvieron, entre otros, Joaquín Sánchez, que definió a Canales como "una persona genial".

"Fue un regalo de fútbol compartir vestuario con él, es un tío que se hace querer", subrayó Joaquín, y precisó que "se va una parte muy importante de este escudo”, que “se ha ganado el respeto y la admiración del Betis en poco tiempo".

El mexicano Andrés Guardado afirmó sobre su compañero que le quiere mucho: "Tengo sentimientos encontrados, pero va a mi país, a un club muy importante, me hace ilusión porque él vive su profesión de una manera increíble y que mi país aprenda un poco de él".

Ángel Haro, presidente de la entidad, despidió a Canales afirmando que "ha sido un líder" y le recordó que “es un hasta luego". "Betis y Sevilla es tu casa: te esperamos con los brazos abiertos", concluyó.