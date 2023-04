Camavinga y la relación con su "hermano" Tchouaméni: "No hablamos mucho de competencia, si eres mejor, juegas"

El centrocampista francés del Real Madrid Eduardo Camavinga ha concedido una entrevista a RMC donde ha hablado de su relación con sus compatriotas Aurélien Tchouaméni y Karim Benzema.

Camavinga no oculta que tiene una gran relación con Tchouaméni al que considera "como mi hermano", a pesar de que puedan compartir demarcación en el campo, aunque reconocen que no tienen ninguna competencia entre ellos.

"No hablamos mucho sobre competencia ni nada. Como suelo decir, 'si eres mejor que yo, juegas'. No hay problema", señala. "No nos miramos mal si hay alguien está jugando en lugar del otro y esperamos que el otro afronte un buen partido. Eres tú el que tienes que ponerte a trabajar si quieres jugar, así que no vamos a poner un palo en las ruedas".

"Estamos juntos todo el tiempo, nos reímos mucho. Cuando jugamos juntos, tratamos de encontrarnos", sentencia el 12 del Real Madrid.

Camavinga llegó al Real Madrid en verano de 2021 procedente del Rennes por 31 millones de euros. El internacional francés fue acogido notablemente por Karim Benzema y el capitán blanco no dudó en facilitar la integración del joven en la disciplina madridista.

"Es seguro que me ayudó y que me tomó bajo su protección cuando llegué", asegura Camavinga.

Eduardo Camavinga se deshace en elogios hacia Benzema, al que describe como un jugador con "clase". Como buen capitán, este último no dudó en dar algunos consejos a su joven y nuevo compañero. "Me dice que me quede en mi posición, que haga las cosas bien, que juegue simple y que lo mire a menudo. Me gusta mucho hablar con él, preguntarle qué piensa, sobre mis finalizaciones. Me dijo que tenía que progresar".

"Lo que hacía en los entrenamientos. Fue increíble”, prosigue el centrocampista en relación al delantero galo.