El calvario de Charly Musonda: De mejor jugador joven del mundo a luchar por volver a ser futbolista

En el mercado de invierno de 2016 el Betis incorporó a un joven mediapunta belga al que muy pocos conocían y que pronto deslumbró con su fútbol eléctrico, su calidad y sus regates. Fue la carta de presentación en el fútbol español de Charly Musonda. Al final de esa temporada 2015/2016 habría disputado 16 partidos con la camiseta verdiblanca en los que anotó un gol.

El Betis peleó con fuerza por mantener al joven talento, que pertenecía como hasta ahora al Chelsea y logró su cesión para la siguiente temporada, pero ya nada volvería a ser igual. La estrella de Musonda comenzaba a apagarse y entre lesiones y problemas físicos duró hasta enero en el Villamarín jugando solo 8 partidos y sin marcar. Regresó al conjunto blue y comenzó un nuevo periodo de cesiones y lesiones en el Celtic de Glasgow y el Vittese de la Eredivisie en los que apenas jugaría.

Este miércoles el belga, que a sus 23 años pelea por volver a sentirse futbolista ,contaba en Instagram el particular calvario de lesiones que han conseguido apagar el talento de un jugador que estaba llamado a ser uno de los mejores del mundo.

"Han pasado cuatro años desde la última vez que jugué dos partidos profesionales seguidos, tres años desde la última vez que jugué para mi equipo. Dos de esos cuatro años, he estado lesionado del ligamento cruzado de la rodilla. No sentía nada más que dolor y angustia. Los médicos me dijeron que operararme después de haber estado tanto tiempo fuera sería el fin, una montaña imposible de escalar, esas fueron sus palabras. Echo de menos el fútbol demasiado y estoy haciendo todo lo que puedo para volver a jugar otra vez y demostrar a todos esos niños de ahí fuera que tienen el sueño de ser futbolistas, pero están lesionados o tienen problemas que nunca deben rendirse. Escalaré la montaña insuperable todos los días para volver a jugar al fútbol otra vez porque no hay mejor sentimiento que sentirse vivo. Hasta que ese día llegue entrenaré y creeré en la imposible vuelta. Esta es mi historia y cómo sigo entrenando y preparándome a pesar de los pronósticos para algún día volver".

Musonda desvela así su duro entrenamiento para volver a los terrenos de juego. El que fuera considerado a los 16 años el mejor futbolista de su edad pelea ahora por volver a saltar al césped.