Butragueño, sobre Mbappé: "Hay que tener tranquilidad y esperar"

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, aseguró a la conclusión del sorteo de la Liga de Campeones que el madridismo debe tener "tranquilidad y esperar" a la resolución en los últimos días de mercado tras la oferta por Kylian Mbappé.

"No puedo decir nada que no sepáis, es la verdad, entonces hay que tener tranquilidad y esperar", dijo Butragueño a Movistar+, confirmando la oferta presentada al PSG por el delantero francés.



"Lo que puedo decir que tenemos una magnífica plantilla y a partir de ahí sinceramente, lo que sabéis y no hay mucho más que decir", añadió cuando fue preguntado por Mbappé.

Butragueño valoró en los medios del club el sorteo que emparejó al Real Madrid con Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021/22.



"El año pasado jugamos contra dos de ellos y ya comprobamos lo difíciles que son. Este año no va a ser diferente. Se ha añadido el Sheriff, que hay que felicitarlo por lo que ha conseguido. Tenemos que estar preparados porque en Champions no hay partidos fáciles".