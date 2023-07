Busquets firma por el Inter Miami hasta 2025

El Inter Miami ha hecho oficial, del todo, el fichaje de Sergio Busquets tras ya haber hecho un anticipo previamente, hace varias semanas, en sus redes sociales. Lo ha hecho en su fecha de cumpleaños, cuando el clásico centrocampista español cumple 35 años.

Busquets acompañará en el Inter Miami a su gran amigo y compañero, Leo Messi, y lo hará de inmediato, pues se espera que el pivote catalán acompañe al argentino en la presentación que tendrá lugar en la madrugada del domingo a lunes, en el DRV PNK Stadium. También estará acompañado por su extécnico en el Barça Tata Martino, nuevo entrenador del equipo rosa.

We have signed legendary Spanish midfielder Sergio Busquets to a contract running through the 2025 @MLS season. Find out all the details: https://t.co/G52B002RGhhttps://t.co/0TR8PJiVGHpic.twitter.com/AMr11eo0AQ