De Bruyne, Jorginho y Kanté, nominados al Jugador del Año 20/21

El belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el italiano Jorginho (Chelsea) y el belga N´Golo Kanté (Chelsea) han sido los jugadores nominados este jueves por la UEFA para optar al premio del mejor Jugador del Año de la temporadda 2020/21. El ganador de este galardón se anunciará en la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22, que tendrá lugar el jueves 26 de agosto en el Haliç Congress Center de Estambul (Turquía).

?? The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote? #UEFAawards

La lista final de tres candidatos fue seleccionada por un jurado compuesto por los 24 seleccionadores cuyos combinados participaron en la Eurocopa 2020 y por los 80 entrenadores de los clubes que estuvieron en las fases de grupo de la Copa de Europa y la Liga Europa. Además, también participaron 55 periodistas, procedentes de cada una de las federaciones miembro de la UEFA, seleccionados por el grupo European Sports Media (ESM).

Finalmente, se pidió a los entrenadores y a los periodistas que seleccionaran una lista de tres jugadores asignando respectivamente cinco, tres y un punto a cada uno de ellos. El resultado final se basó en el número total de votos emitidos por los entrenadores y los periodistas. A los entrenadores no se les permitió votar por jugadores de su propio equipo.

El Barcelona, actual campeón de Europa, ha acaparado las tres nominadas a la mejor Jugadora del Año de la temporada 2020/21, con la inclusión como candidatas de las españolas Jennifer Hermoso y Alexia Putellas junto a la neerlandesa Lieke Mertens.

Para el premio a la jugadora del año, un jurado compuesto por los entrenadores de los clubes que participaron en los octavos de final de la pasada Copa de Europa, junto con los seleccionadores de los 12 combinados nacionales mejor clasificados en el último ránking de coeficientes de selecciones femeninas de la UEFA, eligió la lista de tres jugadoras. También formaron parte del jurado 20 periodistas especializados en fútbol femenino y seleccionados por el grupo de comunicación ESM.

? Who's going to be the 2020/21 UEFA Women's Player of the Year?



See the full story and the rest of the top 10: ??#UEFAawards