El brote de gastroenteritis le cuesta al Barcelona al menos 2 millones de euros

El Barcelona debía haber disputado esta madrugada su primer partido de pretemporada ante la Juventus de Turín, pero un fuerte brote de gastroenteritis se lo ha impedido. El encuentro se iba a jugar en el Levi's Stadium de Santa Clara, en la Bahía de San Francisco, hacia donde el conjunto azulgrana se iba a desplazar desde Los Ángeles, lugar en el que se encuentra concentrado para el stage.

El equipo se ha quedado en su hotel y el encuentro se ha tenido que cancelar ya que son 15 los jugadores afectados por el virus, entre ellos Balde, Oriol Romeu y Eric García. Xavi se encontraría bien, aunque dos miembros de su staff técnico si están enfermos. Se desconoce el origen de la gastroenteritis. La primera idea era viajar hasta San Francisco, de hecho el avión estaba preparado, pero al final por falta de efectivos no han despegado.

Han intentado cambiar la fecha del partido y pasarlo al próximo lunes para evitar perder los entre 2 y 3 millones de euros que iban a recibir por el mismo en conceptos de ticketing, pero el campo no estaba disponible ese día. La única buena noticia es que el Barcelona no tendrá que pagar ninguna indemnización porque existe un seguro que la cubre. Más de 60.000 aficionados habían comprado entradas y se les va a reembolsar todo el dinero. Los billetes costaban entre 60 y 500 dólares.

