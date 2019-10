Brókers online y fútbol: el nuevo patrocinador del Betis

Uno de los dos equipos que llevan la pasión del fútbol a las calles de Sevilla. El Real Betis Balompié, conjunto capitaneado por un incombustible Joaquín, ha entrado en la Liga 2019/2020 estrenando nueva equipación. Una nueva camiseta que sigue manteniendo los colores y el escudo de la formación, pero que ha sido posible gracias al fichaje de un nuevo patrocinador.

Easy Markets ha sido la marca que ha decidido hacer de nuevo sponsor del equipo durante las 3 próximas temporadas futboleras que estén por llegar. El acuerdo firmado por la formación verdiblanca y el broker online pionero en el mercado Forex salió a la luz poco antes de comenzar la nueva temporada, aunque sigue sin conocerse cuánto ha pagado la compañía por mostrar su logo en la parte frontal de las camisetas de los jugadores, aunque el acuerdo firmado en 2015 para que UED Sports realizara el mismo sponsor durante media temporada, con un precio de 1 millón de euros, puede ser un buen indicio de lo pagado por esta nueva firma.

Desde el primer partido de la liga actual, celebrado en agosto en pleno Benito Villamarín, los béticos llevan entre sus colores verdes y blancos el azul y el verde de esta firma chipriota, perteneciente a la empresa Easy Forex Trading Limited. Un equipo en expansión que se acerca a nuestro territorio a través de un equipo conocido por sus ganas de pelear y, por supuesto, por el carisma de su capitán.

Un relevo de marca tras haber lucido previamente en su pecho el nombre de OTC Desks-Green Earth, marca que ha estado acompañando a los jugadores en las dos últimas temporadas en primera división. La empresa tecnológica alemana ha cedido ahora el testigo a una Easy Markets que mira a un sector completamente diferente, pero que apunta a un plan de expansión en terreno español con este movimiento.

UN BETIS QUE EMPIEZA A PREOCUPAR A SUS SEGUIDORES

A pesar de contar con una buena inyección económica a través de este nuevo patrocinio, la formación de Sevilla está teniendo serios problemas en sus últimos encuentros en La Liga. La plantilla no está pasando por su mejor momento, como tampoco la afición que, partido a partido, trata de animar a los jugadores para que se mantengan en la primera división.

El Betis del crecimiento, que lo llamaban, y que ahora está convirtiéndose en el Betis del descenso. Los cánticos de gran parte de los aficionados en los últimos partidos dejan clara la mentalidad derrotista que parece estar apoderándose de todos sus seguidores: “¡A Segunda, a Segunda!”. Los buenos resultados no llegan, y eso empieza a hacer una mella bastante profunda.

Actualmente, los de Rubi se encuentran entre los 3 últimos de la tabla, lo que hace que formen parte de ese trío de nombres con riesgo de descender de división si la situación no cambia. Su último encuentro con una Real Sociedad que tampoco está pasando por su mejor momento, dejó constancia de que hay un problema en el equipo, de que las cosas no están funcionando como deberían.

Falta organización, falta juego en equipo y falta eficacia sobre el césped. Los resultados no son para nada los esperados desde antes de empezar la nueva temporada, y es que el equipo de Sevilla solo ha logrado dos victorias de un total de 9 partidos jugados hasta el momento. No están a la altura de lo que se espera de ellos.

Mala coordinación a la hora de atacar, una defensa que no logra proteger la meta como es debido y una falta de fuerza a la hora de sobreponerse de cualquier marcador en contra. Desde luego, el Betis no está pasando por su mejor momento y, a pesar de poder lucir nuevo logo en su camiseta, no logran los resultados que tanto se prometían antes de empezar la competición.

Todavía queda mucha temporada por delante, pero los de Rubi necesitan espabilar y comenzar a traer buenos resultados al marcador o, al menos, transmitir a su afición que están a la altura de las circunstancias. Por el momento, el rendimiento no es el esperado a pesar de los fichajes y de las promesas hechas antes de empezar la competición.

¿Logrará el Betis subir el nivel para llegar a donde se merece? Por el momento, muchos de sus seguidores aseguran que se encuentra justo donde se merece por la falta de ambición y de trabajo, pero la formación verdiblanca puede llegar mucho más alto si se lo propone. Habrá que ver cómo sigue adelante en los próximos encuentros, sobre todo con los grandes titanes de la clasificación.