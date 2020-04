Braithwaite contesta a los fans en sus redes sociales: "Soy el más rápido del equipo"

El delantero danés del Barcelona, Martin Braithwaite, aseguró este miércoles en una sesión de 'Preguntas y Respuestas' en su cuenta oficial de Twitter que aspira a convertirse en una leyenda del club con el paso del tiempo.

Braithwaite, que llegó al Barça en febrero pasado para suplir la baja de larga duración del francés Ousmane Dembélé, reconoció que su lugar favorito de la capital catalana es el Camp Nou, al que también considera "el mejor estadio" en el que jugado durante carrera.

El danés explicó que su mayor ídolo en el fútbol es el brasileño Ronaldo Nazário, que también vistió de azulgrana en la temporada 1996-97, en la que anotó 47 goles y levantó la Copa del Rey, la Recopa de Europa y la Supercopa de España.

