El Borussia pierde a Haaland hasta el año 2021

Erling Haaland, uno de los delanteros más en forma del momento, no podrá volver a jugar en lo que queda de año. Según ha confirmado su entrenador, Lucien Favre, el noruego no estará disponible para el partido frente a la Lazio ya que sufre un desgarro en el tendón de la corva. De confirmarse estas noticias, el delantero no podría regresar a los terrenos de juego hasta enero de 2021.

Erling Haaland estaba siendo una de las sensaciones del fútbol europeo de lo que llevamos de temporada. En la Champions, el noruego había anotado en todos los partidos, haciendo seis dianas en cuatro partidos. Ahora, el Borussia Dortmund pierde a su estrella para lo que queda de año.