Bori Fati: "Salir en diciembre ¿para qué? Ansu tiene que estar aprendiendo con los mejores"

Este miércoles ha sido un día grande para Ansu Fati. El jovencísimo futbolista del Barcelona ha blindado su contrato con el club azulgrana hasta 2022, con una cláusula de 170 millones de euros.

Su padre, Bori Fati, no pudo ocultar la emoción en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño: "Estoy muy contento, con nervios", confesaba tras sellar una negociación que "no ha sido larga", y que ha gestionado perfectamente Rodrigo Messi, su representante. "Ansu está contentísimo, mucho", reconocía su padre.

Bori Fati es consciente de que su hijo es muy joven "él sabe que es todavía juvenil". Y pese a haber debutado con el primer equipo que entrena Ernesto Valverde y que su nombre sea ya un fijo de las secciones inferiores de la Selección Española, no piensa en moverse en busca de minutos en otro equipo: "Eso no me compete, pero salir en diciembre ¿para qué? Es juvenil, ¿dónde va a jugar? Tiene que estar aprendiendo con los mejores".

Pese a la noticia, el futbolista de 17 años "está centrado y tú lo ves. Estamos con la cabeza bien levantada y con los pies en el suelo, y trabajando día a día. ¿Qué más puede pedir un padre? ¡Esta entrenando con los mejores del mundo!".

Su padre aún le lleva todos los días a entrenar en coche. "Lo vamos a celebrar segurísimo en familia. Esto no pasa dos veces en la vida. No tengo nada más que tengo agradecimientos, lo que ha hecho es un sueño hecho realidad", finalizó.

Ansu Fati ya ha jugado nueve partidos en LaLiga Santander, en los que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. Además, ya sabe lo que es jugar en la Liga de Campeones, donde se enfrentó al Dortmund y al Slavia de Praga.