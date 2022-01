Bordalás: "¿Wass? Es el club quien decide sobre el mercado, yo debo limitarme a entrenar"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, señaló respecto a la manera de funcionar en la entidad que él se limita “a entrenar” y “trasladar las necesidades” que tiene la plantilla y que ”a partir de ahí, el club tomas las decisiones”. “No es una cuestión de entendimiento, hay un buen entendimiento. Traslado unas necesidades y a partir de ahí el club toma las decisiones. No puedo decir nada mas al respecto", señaló en una rueda de prensa.

Pese a su cambio de discurso respecto al consenso y al trabajo en equipo respecto al que había manifestado hasta ahora, el técnico dijo que le ”consta” que la entidad trabaja para “incorporar a algún jugador” que les pueda ayudar a ”equilibrar la plantilla“ tras las salidas que se han producido.

“He trasladado lo que considero necesidades y los puestos a reforzar y a partir de ahí, el presidente toma las decisiones. Tiene que valorar muchas cosas, no sólo a nivel económico, que se me escapan”, señaló. Bordalás, quien se mostró optimista. "Nunca miro atrás. Quedan quince días de mercado y aún hay posibilidades porque lo necesitamos, no se le escapa ni siquiera al club. Confiamos en que puedan llegar”, añadió.

Bordalás no quiso confirmar si ha trasladado al club que se aparta de las operaciones y ha insistido en que no pide jugadores inaccesibles. “Lo que se habla en las reuniones queda ahí, no lo puedo hacer público, no es mi estilo. Puede haber discrepancias de opiniones, gustos e interpretaciones, pero eso pasa en todos los sitios y siempre buscando el bien de la entidad”, afirmó.

“He podido leer que estaba enrocado en Aridane y para nada. Era una posibilidad más y el club al final decide y no sólo por lo económico”, explicó Bordalás, quien señaló que nunca ha reclamado ”jugadores top” y que si pide refuerzos es para ”no tener problemas” en la segunda vuelta y porque ningún equipo quiere ”quedarse atrás”.



“Ha venido Dimitri Foulquier porque lo había tenido y siempre es regular, Hugo Duro que era un descarte del Getafe, u Omar Alderete al que conocía de la Europa League”, recordó.

El entrenador confirmó que no ha vuelto a reunirse con Peter Lim, propietario de la entidad, pero restó importancia a ese hecho y dijo que no descarta que se produzca en cualquier momento un encuentro. “La teníamos planificada pero por la pandemia, el covid y la nueva variante se anuló. No hay que darle mas importancia, estamos en contacto con que el presidente y el director deportivo”, concluyó.