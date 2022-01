Bordalás tras filtrarse su no a Mingueza: "A ver si esto es Guantanamo y hay escuchas"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, ha asegurado que "los resultados no deseados" de las últimas semanas "no restan potencial" al Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este sábado en el Wanda Metropolitano, y ha avisado de que la "actitud" será la clave para tratar de vencer al conjunto rojiblanco.

Sobre el estado del uruguayo Maxi Gómez, que esta semana se quedó fuera de la lista ante el Sevilla por decisión técnica, afirmó que su "opinión es la misma". "Todos esperamos muchísimo más de él, sabe lo que tiene que hacer para mejorar y ser un futbolista útil para el equipo y lo veo con talante para ayudar al equipo", aseguró.

Por otra parte, Bordalás bromeó con la incorporación al entrenamiento del primer equipo del juvenil Jesús Santiago 'Yellu'. "No sabía que le llaman 'Yellu'. Sabía que le llaman Jesús Santiago. Digo, a ver si me han traído un jugador y no me he enterado... Es un chico del que me hablaban bien de él, lleva varios años aquí, no le conocía personalmente, pero los informes son buenos. Dadas las necesidades y que no vamos a poder contar con Javi Guerra por coronavirus, ha entrenado con nosotros y mañana también. Mañana decidiremos después del entrenamiento", expresó.

Sobre posibles fichajes, Bordalás se muestra expectante. "Cuando llegue un jugador, el club me lo comunicará. No tengo ninguna duda", dijo. "Hemos tenido lesiones, COVID, situaciones ajenas que nos han afectado a poder confeccionar el equipo... Estamos centrados en el partido porque estamos en un momento del campeonato vital, importante. A partir del final del partido de mañana podemos entrar a valorar otras situaciones. Mi opinión no ha cambiado, no soy una persona que cambie de opinión con facilidad", avisó.

Por último, no quiso valorar los rumores que apuntan a una posible incorporación de Óscar Mingueza. "Es un magnífico jugador porque está en el FC Barcelona, no sé lo que ha trascendido. A ver si esto es Guantánamo, que hay grabaciones y altavoces. Si me pregunta por ese jugador, le digo que me parece un magnífico jugador, no puedo decir nada más", finalizó.