Bordalás raja contra el partido del Valencia el día de Nochevieja

El Valencia ha solicitado a LaLiga un cambio en la fecha de al menos uno de los dos partidos que debe jugar en los días más próximos a la Navidad, ante el Levante el lunes 20 de diciembre a las 21:00 horas en el Ciutad de Valencia y contra el Espanyol el viernes 31 de diciembre en Mestalla a las 16:15 horas, para no tener menos vacaciones que el resto de los equipos de la competición, según anunció este miércoles el técnico José Bordalás.

Según los horarios hechos públicos hasta ahora, el Valencia cerrará la jornada 18 del campeonato con un partido el lunes en el campo del Levante a las 21:00 horas y abrirá la 19 con un choque en Mestalla ante el Espanyol el día 31 de diciembre cuando el resto de la jornada completa de ese fin de semana está fijado para el 2 de enero.

"No me parece lo más justo y estoy convencido de que habrá una modificación para que el Valencia no sea perjudicado, porque tendría menos días de descanso que el resto", apuntó Bordalás en una rueda de prensa.

El técnico dijo que había hablado ya del tema con el presidente del club, Anil Murthy, y que habían coincidido en la necesidad de pedir ese cambio. "Pude hablar con Anil ayer (por el martes) y estábamos de acuerdo en solicitar un cambio para no vernos perjudicados porque pensamos que es injusto para el Valencia", reiteró el técnico.