Bordalás se queda en el Getafe

Según ha contado Gemma Santos este martes en Tiempo de Juego, tras mantener Deportes COPE una conversación de quince minutos con José Bordalás, entrenador del Getafe, el técnico alicantino seguirá la próxima temporada en el conjunto madrileño, tal y como ha confirmado el propio Bordalás a la Cadena COPE.

En la mañana de este martes tanto él como su representante Vicente Forés se han reunido con Ángel Torres, presidente del Getafe, a raiz de ese pensamiento que tenía el preparado de que su etapa en el banquillo del Coliseum había terminado, pero finalmente ha cambiado la decisión y se queda en el club.

Ángel Torres asegura que Bordalás va a seguir: "Tiene dos años de contrato" Tanto José Bordalás como Ángel Torres han estado este martes en el Coliseum Alfonso Pérez. El entrenador lo hizo acompañado de su representante. 11 ago 2020 - 14:03

Es consciente de que será una temporada complicada porque la entidad verá reducido su presupuesto en cerca de 16 millones de euros y pretende hacer una revolución ya que el Getafe tiene la plantilla más veterana de toda la Primera División. Bordalás se ve ilusionado con el nuevo proyecto y pretende que el equipo vuelva a los entrenamientos alrededor del 25 de agosto.

A día de hoy, no tiene ninguna oferta. Pensaba que había acabado su ciclo y había tocado techo en el Getafe, pero la falta de ofertas le ha hecho recapacitar y continuar. En Italia el conjunto más interesado es la Sampdoria, que aún no sabe si Claudio Ranieri seguirá o no en su banquillo y tiene a Bordalás en la recámara.