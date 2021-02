Bordalás, en El Partidazo de COPE: “Por lo de Djené, mi equipo iba con miedo de hacer daño a los del Madrid"

José Bordalás, entrenador del Getafe, analizó la derrota ante el Real Madrid en Valdebebas (2-0) y la delicada situación que atraviesa el club tras lo ocurrido en Sevilla. Después de pedir más apoyo por parte del club, aseguró que sus jugadores “han jugado con miedo de hacer daño a los del Madrid”.

“Mis jugadores iban con miedo de hacer daño a los del Madrid. Arambarri con Marvin quitó la pierna y el balón se lo llevó cómodamente Marvin. Por el compañero Djené están pasándolo mal”, destacó.

Bordalás: "Tras lo ocurrido en Sevilla, hemos echado de menos que el club nos defendiera de las críticas" El técnico del Getafe aclaró después del partido ante el Real Madrid que antes las críticas recibidas por lo ocurrido frente al Sevilla, han "echado de menos" la defensa del club. 09 feb 2021 - 23:44

No dudó en quejarse de las duras críticas que están recibiendo. “Nos hemos sentido maltratados. Sobre todo el futbolista. Hoy estaba con nosotros hasta que se supo la sanción a mediodía. Lo estaban matando en las redes sociales, que su familia lo estaba pasando muy mal y se ha ido a casa. Los compañeros lo han sufrido, después de lo que pasó con Ocampos”, aseguró.

“Se nos quiere criminalizar o quitar valor a nuestro trabajo”

“No voy a valorar si la sanción es justa o injusta. La entrada es fea, podía haberle hecho daño, pero era sin intencionalidad. Es un chico que nunca ha hecho una entrada fea. Llevamos cuatro o cinco temporadas hablando de lo mismo. Cuando se hablaba del Getafe en intensidad, hablaban de intensidad y ahora esa intensidad es una virtud, pero al Getafe se le sigue criticando”, indicó.

Así explicó Bordalás la situación del club: “Cuando se quiere criminalizar o quitar valor al trabajo, no se habla de que mis equipos han sido los que han hecho mejor presión, recuperan más, son más ofensivo. Se nos tacha de defensivos. Al final es como se quiera ver. Cuando un equipo pierde tiempo no hay ninguna queja, pero al Getafe sí”.

¿Queja a Ángel Torres?

“No es una crítica a Ángel Torres. Monchi defendió a su entrenador aunque supiera que se ha equivocado. Se ha echado de menos eso. Si no te defiendes tú, ¿quién te va a defender?”, se preguntó.

Por último, defendió a sus jugadores. “A nosotros se nos ha perjudicado mucho. Perdemos un partido ante el Granada por un penalti que no existe porque le VAR se equivoca. No hemos hecho queja pública. El año pasado dos penaltis en contra jugándonos Europa que no eran y el Getafe no se queja, porque es nuestra política. Lo respeto, pero no lo comparto y se lo he dicho a mi presidente. Todos los equipos se quejan”, finalizó.