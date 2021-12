Bordalás, en El Partidazo de COPE: "Se pasa mal dirigiendo al equipo por el televisor, sentía impotencia"

Hace justo diez días, en el Valencia saltaban las alarmas por el positivo por covid-19 del entrenador de la primera plantilla, José Bordalás.

Y diez días después, Bordalás volvió a sentarse en el banquillo, en el derbi frente al Levante en el Ciudad de Valencia, totalmente recuperado: "Únicamente los primeros días tuve fiebre, malestar, con síntomas más habituales del coronavirus, pero luego paulatinamente mejoré y los últimos cuatro días estuve muy bien sin ningún síntoma", dijo en la entrevista que concedió este lunes a El Partidazo de COPE al término del partido que cerró la jornada 18 en LaLiga Santander.

En todo ese tiempo, Bordalás ha tenido que dirigir a su Valencia desde el salón de su casa, a través de la televisión: "Desde el partido contra el Elche, estábamos en contacto telefónico con uno de los técnicos (otros miembros del cuerpo técnico fueron contagiándose en días posteriores), y les trasladaba las instrucciones. Ha sido Javier Vidal y Edu Albácar los que han estado al frente del equipo y lo han hecho francamente bien".

Carlos Soler celebra uno de los goles del Valencia marcados en el Ciudad de Valencia. EFE

"Se pasa mal", reconoció el técnico: "Es algo insólito, estás viendo a tu equipo en el televisor, ahora me río pero no poder ayudar, estar ahí, a veces sentía un poco de impotencia. Romper, no he roto nada, pero me levantaba, caminaba, paseaba por casa… No me ha dado tiempo a romper nada", bromeó en El Partidazo de COPE.

Bordalás advierte: "No siempre vamos a remontar los partidos"

En el plano deportivo, el entrenador del Valencia se mostró "contento" por haber sido capaces de remontar el 2-0 inicial del Levante. Sin embargo, la autocrítica debe llevar al equipo a "seguir creciendo y mejorando. Hemos dado muchas facilidades de nuevo, tenemos que dar la vuelta a los partidos, no iniciamos bien, es la tónica de algunos partidos. Y no siempre vamos a tener la capacidad de dar la vuelta a partidos como el de hoy ante el Levante. Es algo en lo que tenemos que reflexionar y mejorar. Encajamos con mucha facilidad en los comienzos de los partidos".

Al término de partido, se montó cierto alboroto, donde Racic y Soldado terminaron expulsados. Ya en rueda de prensa, Bordalás censuró un feo gesto de Racic, y se ratificó después con Joseba Larrañaga: "Tenemos que ser respetuosos con los rivales, y más con un equipo que se juega el descenso. Y es un gesto que desapruebo, porque aunque lleves un resultado favorable, no tienes que dirigirte a la grada. Él sabe que se ha equivocado, y que no se vuelva a repetir".

Por último, lamentó tener que jugar frente al Espanyol en la tarde del día de Nochevieja (viernes, 31 a las 16.15h): "No hemos tenido suerte", finalizó.