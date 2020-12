Bordalás: "Milagros yo no puedo hacer"

José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este sábado después de perder 0-1 frente al Sevilla que su equipo sufrió una derrota "injusta" y declaró que él y sus jugadores "no pueden hacer milagros" tras ser cuestionado por si estará conforme si su club no ficha en el mercado de invierno.

"Tengo que entrenar y tengo que intentar sacar el máximo rendimiento de la plantilla. Trabajamos con gran dedicación. Los chicos lo dan todo y los resultados por unos motivos u otros no acaban de llegar en estas últimas jornadas. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando. Milagros yo no puedo hacer, los chicos tampoco. Les he felicitado, han hecho un gran trabajo y han tenido un gran comportamiento", explicó en rueda de prensa.

Bordalás reconoció que su equipo está "triste" e informó de que felicitó a sus jugadores por el planteamiento que hicieron frente al Sevilla y que, a su juicio, salió bien pese a enfrentarse a un equipo poderoso. "Cuando mejor estábamos, llegando con efectivos, con la ocasión de Timor, ha llegado un gol desafortunado que nos ha condenado. Una derrota injusta. Las sensaciones son otras, hay que trabajar", señaló.

"Ahora mismo lo que tengo ganas es de conseguir un resultado bueno, una victoria. El equipo trabaja para ello. Hemos hecho un buen partido ante un grandísimo rival. No queda otra que seguir trabajando. Pensar en el partido de Copa el próximo jueves y preparar el partido de Cádiz. Veremos a ver qué ocurre en el mercado de invierno", agregó.

Cuestionado en varias ocasiones por la capacidad que tiene esta temporada su plantilla, expresó su confianza en su equipo aunque, igual que en la víspera del choque ante el Sevilla, lamentó la "poca experiencia" que tienen algunas de las caras nuevas del Getafe en Primera División. "En un futuro serán buenos jugadores, pero ahora tengo que alinear a los que considero mejores", apuntó.

Además, se refirió a las palabras de su presidente, Ángel Torres, que este verano declaró que su entrenador se había vuelto "un poco quejica y pedigüeño" por pedir fichajes. "No tuvimos ningún cruce de declaraciones. Eso se aclaró. Conocéis a mi presidente, lo que dijo fue en plan jocoso. No busquéis ninguna polémica porque no va a haberla. Tenemos la plantilla que tenemos. Lo que tenga que ser será, trabajamos para sacar el máximo rendimiento al equipo. Soy el entrenador y al final el club decidirá", señaló.

"No estamos acostumbrados a estar abajo porque llevamos tres temporadas entre los ocho primeros. El equipo no ha estado por encima de sus posibilidades, pero sí a un nivel altísimo. Las temporadas son distintas. El Getafe ha podido quedarse con jugadores importantes, pero es modesto y con experiencia. En estos momentos nos toca saber adaptarnos y sufrir. Hay mucha competición y trabajamos para darle la vuelta a esta racha de resultados", finalizó.