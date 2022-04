Bordalás: "La mentira contra el Valencia es moneda de curso legal y todo el mundo se lo cree"

José Bordalás, entrenador del Valencia, afirmó respecto al arbitraje del encuentro entre su equipo y el Levante que "la mentira cuando se habla del Valencia se ha convertido en una moneda de curso legal" y señaló que hubo decisiones que no han beneficiado a su equipo, entre ellas una falta previa al córner que supuso el empate del Levante.

A pesar de que inicialmente indicó que no iba a hablar del arbitraje porque "si se habla, parece que te quejas", si que señaló que hay "una corriente en contra del Valencia y que cuando las mentiras se repiten, en un país como España, se consideran ciertas.".

"Todo el mundo se cree lo que se dice como que hay pérdidas de tiempo durante quince minutos o que el equipo no propone. Se suelta la chinita como hoy ha hecho el entrenador del Levante, pero de las faltas contra nosotros nadie dice nada, por no hablar de la segunda amarilla que no vio Son por simular un penalti. Si eso lo hacemos nosotros, habríamos visto la cartulina", continuó.