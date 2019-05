Bordalás insiste: "Mi pensamiento está en continuar en el Getafe"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este martes que su intención es continuar en el club madrileño la próxima temporada, recordó que tiene contrato y dejó claro que su pensamiento está en seguir en la entidad presidida por Ángel Torres.

El técnico alicantino, durante un acto de Volvo, explicó que su futuro estará ligado al Getafe, club al que ha dirigido esta temporada hasta la quinta plaza, la mejor de su historia en Primera División.

"No hay motivo, lo he dicho numerosas veces, para pensar otra cosa. Tengo contrato y mi pensamiento está en continuar en Getafe. No hay otro pensamiento", dijo.

"Sí, vuelvo a repetir, no hay motivo para pensar otra cosa. Yo no he hablado de eso (de que tiene ofertas en el extranjero). Es normal, pero no he dicho puntualmente que haya habido ofertas. Es verdad y a través de mi agente, es normal. Hemos hecho una gran temporada igual que hay ofertas por jugadores del Getafe. Hay interés, pero tenemos contrato. No pensamos en otra posibilidad", declaró.

Bordalás confirmó que su afición puede "estar tranquila" con su permanencia en el Getafe porque "a día de hoy", insistió, "no hay motivo" para pensar que puede salir del club madrileño.

Además, declaró que en su "mente" está disfrutar de la temporada que ha terminado y en "cargar pilas" para el año que viene, en el que el Getafe disputará tres competiciones (Liga, Copa del Rey y Liga Europa).

Cuestionado por el momento en el que creyó que clasificarse para la Liga de Campeones era bastante complicado, reconoció que después de perder en San Sebastián ante la Real Sociedad, a falta de tres jornadas para el final, las posibilidades disminuyeron.

"Personalmente, sabía que iba a ser muy complicado. Ese partido, de haber sumado un punto, incluso de haber ganado, habríamos tenido el 80 por ciento de la Champions. Pero perdiendo, era muy difícil", comentó.

También habló sobre Jorge Molina y Francisco Portillo, que terminan contrato en el mes de junio, y declaró que espera que continúen la próxima temporada porque son dos jugadores que "dieron mucho al Getafe" con un nivel de compromiso "altísimo" futbolística y personalmente.

Otro hombre que podría tener ofertas, el defensa togolés Djené Dakonam, también podría quedarse en el Getafe. Bordalás, dio una pista: "Él está muy feliz y muy a gusto. Me comunicó el presidente hace nada que Djené se compró una vivienda en Getafe. Está muy feliz, muy a gusto y no tenemos motivo de pensar otra posibilidad salvo que venga otro club y pague su cláusula", señaló.

Respecto a los tres cedidos que regresan a sus clubes (Foulquier, Cristóforo y Samu Saiz), dijo que es "obvio y normal" que vuelvan a sus equipos de origen. "Luego se verá si hay posibilidad de volver aquí o no. Dependen también de su club. A partir de ahí, decidir lo que más interesa para nuestro equipo".

Por último, señaló que para el próximo curso, el Getafe tendrá que hacer una plantilla larga y de calidad para no tener problemas por disputar tres competiciones.