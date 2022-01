Bordalás: "No hay ningún inconveniente en que juegue Wass"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, aunque no quiso hablar de operaciones de mercado este martes aseguró que no hay “ningún inconveniente” en que Daniel Wass, por el que hay una oferta del Atlético de Madrid que el danés quiere aceptar, pueda jugar este miércoles ante el Sevilla si ha acabado de superar las consecuencias de la covid-19.

Bordalás: "Con el apoyo de nuestra afición queremos sacar un buen resultado ante el @SevillaFC"

Rueda de prensa previa al #ValenciaSevillaFC



Rueda de prensa previa al #ValenciaSevillaFC ?????#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) January 18, 2022

“Es jugador del Valencia y no pienso en otra posibilidad. Ha estado con covid y lo ha pasado un poco peor, pero ahora mismo no pensamos en otra posibilidad”, destacó Bordalás, que dijo que no habría “ningún inconveniente en que juegue” este miércoles ante el Sevilla, pero que habrá que ver “cómo se encuentra”.

Bordalás admitió hace unos días que Wass le dijo que espera que la operación se realice, algo que él no quiere porque es una de sus piezas clave. El danés aún no se entrenó este martes con sus compañeros y el técnico dijo que tomarán la decisión este mismo miércoles, día del partido ante el Sevilla.

Bordalás: "El Sevilla pelea por la Champions y por el título de Liga"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, advirtió que el Sevilla, al que reciben este miércoles en Mestalla no solo pelea por clasificarse para la Liga de Campeones sino también “por el título” lo que le hace augurar un “partido muy complicado”, pero en el que esperan poder reencontrarse con el triunfo en Mestalla y no dar la imagen que dieron en la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán.

“Confiemos en que no se parezca porque cosechamos un mal resultado en un periodo muy breve. No fue un partido bueno, ha pasado mucho tiempo y esperamos otro guión”, dijo Bordalás, que señaló que pese a las bajas que pueda tener cuenta igualmente con “una gran plantilla, con dos jugadores por puesto de grandísimo nivel”.

Bordalás insistió que su equipo sigue siendo “frágil” en defensa y que, aunque ve a sus jugadores trabajando bien y con atención, el día a día les dirá “donde pueden llegar”.

El técnico admitió que no descarta repetir el dibujo con tres centrales que usó en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares y que en ese caso, el central del filial Mosquera es una opción tras haber brillado en ese partido.