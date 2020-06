Bordalás: "Estoy donde quiero estar, ojalá pueda estar mucho tiempo"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa telemática que se encuentra muy a gusto en el club madrileño y declaró que espera estar más tiempo en la entidad presidida por Ángel Torres.

El técnico alicantino es el entrenador que más partidos de Primera División ha dirigido en el Getafe. Lo es por delante de nombres que hicieron historia como Bernd Schuster, Michael Laudrup o Míchel. Su futuro, a final de curso, podría cambiar ante posibles ofertas. Sin embargo, con contrato hasta 2022, afirmó estar contento en su actual equipo.

"Por la responsabilidad, la presión, dependemos de los resultados... No es fácil para ningún entrenador estar en un equipo. El fútbol es de una exigencia brutal. Es una satisfacción porque estoy donde quiero estar. Estoy muy agradecido a mi presidente, a las personas que trabajan en el club. Sin el apoyo de ellos no habría podido estar tanto tiempo al frente del Getafe", declaró.

"Doy las gracias a todos. El que sea en estos momentos el entrenador con más partidos dirigidos en Primera División es gracias a todas las personas que trabajan para el Getafe. Ojalá podamos estar mucho tiempo y saquemos muchos resultados. Eso es lo que deseo y en eso está mi mente", añadió.

También analizó la actualidad deportiva del Getafe, enfocada al encuentro que tiene que disputar frente al Eibar. Después de perder contra el Granada (2-1) y de empatar ante el Espanyol (0-0), Bordalás reconoció que su vestuario no está "satisfecho" tras su último pinchazo.

"Nuestro objetivo era haber sumado más puntos. Pero estamos viendo resultados sorprendentes y no es fácil para nadie. Los que parecen que están sacando los partidos son tanto Barcelona como Real Madrid. Al Atlético le costó incluso sumar un empate en San Mamés. No está siendo fácil para nadie. El equipo está con ganas de afrontar el partido de mañana", comentó.

Cuestionado por si por las características de su equipo, basadas en el esfuerzo y en la implicación de sus jugadores, pueden haber influido más que en otros clubes tras tres meses de parón, negó que eso haya sido así.

"No lo creo. Todos los equipos sin excepción hemos estado parados el mismo tiempo. Hemos tenido los mismos días para preparar la vuelta a la competición. No pienso de esa manera. Si hubiésemos sacado el partido de Granada, todo habría cambiado. En el fútbol el estado anímico es importante. Tratamos de recuperar la senda de la victoria. Sabemos que va a ser dificilísimo. Ya está olvidado el partido del Espanyol", manifestó.

"No nos consuelan los resultados de los rivales. Sólo pensamos en nuestros partidos. Si hubiéramos ganado, habría diferencia respecto a otros equipos. Tenemos que seguir con la misma humildad. Si nos creemos lo que no somos, no rendiremos. Tenemos que seguir con nuestra seña de identidad, humildad. Hemos analizado los errores. Hemos corregido muchos de ellos y no le damos más vueltas. Ahora a pensar en el Eibar", agregó.

Sobre el conjunto de José Luis Mendilibar indicó que es "muy difícil y complicado" y recordó que pese a que sólo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas tras el regreso de LaLiga, mereció mejores resultados. "Contra el Real Madrid, aunque perdieron, hicieron un partido muy bueno, sobre todo el segundo tiempo,.El otro día contra el Athletic hicieron un partido magnífico y creo que mereció la victoria. Tienen jugadores con mucha experiencia, gran entrenador y nos lo va a poner muy complicado. Tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos los tres puntos. Es un partido importantísimo para ellos y vital para nosotros".

Asimismo, habló sobre la ausencia en el banquillo de Mendilibar, que cumplirá partido de sanción tras su expulsión la pasada jornada: "Las expulsiones de los compañeros nunca me gustan porque no me gusta que me expulsen a mí. Deseo que estemos siempre en nuestros puestos de trabajo. Me gustaría que Mendilibar estuviera mañana en el banquillo", explicó.

Por último, se refirió a la salida de Vitorino Antunes, que anunció este jueves que había llegado a un acuerdo con el Getafe para finalizar su relación con el club madrileño.

"Nos ha dado muchísimo. Ha estado con nosotros tres temporadas, acababa contrato. No se le iba a renovar. Se habló con él si estaría dispuesto a continuar con el equipo hasta que terminara la Liga. Comentó que hasta el 30 de junio. Estaba contando poco. Desde que salió de la lesión, no ha participado mucho. Apostamos por otros compañeros. La decisión de rescindir la tomó él. Le deseamos toda la suerte del mundo. Un comportamiento muy bueno en todo este tiempo".