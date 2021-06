Bolsonaro afirma que, si depende de él, "habrá Copa América en Brasil"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este martes que, si depende de él y su Gobierno, "habrá Copa América en Brasil", tal como anunció la víspera la Conmebol, después de que Argentina y Colombia desistieran de organizar el torneo.



"Fui consultado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y por nuestra parte es positivo", dijo Bolsonaro a las puertas de su residencia oficial en Brasilia.



El presidente, líder de una ultraderecha negacionista de la COVID-19, minimizó el impacto que la Copa América podría tener en relación a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, que en Brasil ya ha matado a más de 462.000 personas y continúa fuera de control.



"Hay Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana, ahora vienen (partidos) de las eliminatorias" regionales para el Mundial de Catar, señaló Bolsonaro en relación a torneos que se están jugando desde hace meses.



"Nadie dice nada de eso, pero si es la Copa América entonces va a causar aglomeraciones y no se puede jugar", apuntó de forma irónica, para insistir en que su Gobierno está dispuesto a acoger el torneo de selecciones de la región, que comenzaría el próximo día 13.



"Es el mismo protocolo (de seguridad) de la Copa Libertadores", insistió Bolsonaro para justificar su apoyo al torneo, que generó una enorme ola de críticas de especialistas sanitarios y sectores políticos que consideraron esa decisión "irresponsable" cuando el país continúa sin controlar la pandemia de COVID-19.



Poco después, en un acto oficial en el Palacio presidencial de Planalto, Bolsonaro aseguró que cuenta con el respaldo de todo su gabinete, incluido el Ministerio de Salud, para acoger el torneo en territorio brasileño.



"Todos mis ministros son favorables a la Copa América en Brasil con el mismo protocolo de las eliminatorias (para el Mundial de Catar 2022) y de la Libertadores. Caso cerrado", manifestó.



"El próximo viernes tenemos un Brasil-Ecuador (de las eliminatorias del MUndial), ¿alguien se ha quejado? Cuando di señal verde" para la Copa América, "escuchando a los ministros, hubo una hecatombe en los medios", se quejó Bolsonaro, para luego insinuar que ese rechazo es consecuencia de conflictos entre diferentes grupos mediáticos por los derechos televisivos del torneo.





Agüero: "Si la situación en Brasil es complicada, no se puede jugar la Copa"





El delantero Sergio 'Kun' Agüero llegó este martes a Argentina para unirse a la selección albiceleste y dijo, sobre la designación de Brasil como nueva sede de la Copa América, que si ese país "está complicado" por la COVID-19, "no se puede jugar" el torneo.



"Si está complicado en Brasil, no se puede jugar. Creo haber escuchado que cerraron las fronteras. Es muy difícil opinar, nosotros como jugadores queremos jugar, pero el tema es buscar un buen lugar para que se pueda jugar", señaló el nuevo jugador del Barcelona tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



Agüero destacó que la intención de los jugadores es que se dispute la competición y calificó de "correcta" la decisión de la Conmebol de que no se dispute la Copa América en Argentina.



"Está claro que es una decisión que primero tomó Colombia, ahora Argentina. No la estamos pasando bien acá y la Conmebol tomó una decisión muy correcta", afirmó.