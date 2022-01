El Betis habla de "ignominia" y de "incomprensible" al calificar el arbitraje que han sufrido en Vallecas

El Betis sacó un punto del fortín de Vallecas, dónde aún permanece invicto el Rayo tras diez partidos, en un duelo que comenzó ganando con un tanto de Sergio Canales neutralizado por Iván Balliu en la segunda parte, en la que jugó con un futbolista menos por expulsión de Alex Moreno.

Expulsión polémica que no pasó desapercibido para el entrenador verdiblanco Manuel Pellegrini: "Veo a los árbitros muy nerviosos, no tienen capacidad de dialogo. Si hoy estima que ve la imagen y está seguro no hay nada que decir".

El propio equipo bético, a través de su cuenta oficial de Twitter, también se quejó del arbitraje vivido en Vallecas. Hablan de "ignominia" y de "arbitraje incomprensible".

Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible. (2/2) — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) January 9, 2022





Por otro lado, el jugador del Betis Sergio Canales, no quiso entrar a analizar la actuación del colegiado andaluz Alejandro Muñiz Ruiz, aunque dejó entrever su disconformidad con algunas de sus decisiones.



"No es la expulsión, porque al final la gente se equivoca. Yo me equivoco en un pase y fallo goles. Creo que ha sido un poco el transcurso del partido, así lo he vivido yo. Estoy muy caliente y prefiero no hablar mucho del árbitro", concluyó.