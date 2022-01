El Betis elige La Cartuja si se confirma el cierre del Villamarín

El estadio de La Cartuja de Sevilla es el escenario idóneo por cercanía, condiciones y aforo, para los dos partidos de suspensión impuestos al Betis por el juez único del Comité de Competición por la agresión al futbolista del Sevilla Joan Jordán en octavos de final de la Copa del Rey en el caso de que no prospere el recurso a Apelación anunciado por el club bético.

Según la resolución, "la sanción de clausura total del recinto deportivo se cumplirá celebrando el partido o partidos a que afecte en cualquier otro recinto que reúna las condiciones que establece el ordenamiento federativo", lo que coloca al recinto de La Cartuja como el idóneo por su cercanía y por poder albergar a los 50.000 socios béticos en un aforo que se acerca a las 60.000 localidades.

A la espera de conocerse el resultado del recurso del Betis, el club ha debido comunicar, como estipula igualmente el Comité de Competición, el escenario de los partidos "en el plazo de las 24 horas siguientes a que el órgano disciplinario de primera instancia dicte la resolución de clausura".



El Betis, no obstante, tiene el plazo de diez días hábiles para presentar recurso ante el Comité de Apelación, lo que podría hacer que la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey, prevista para la próxima semana a partido único, pudiera jugarse aún en el Benito Villamarín en el caso de que el sorteo depare que el club bético juegue la eliminatoria como local.



El próximo compromiso liguero en casa lo tienen los verdiblancos el próximo 5 de febrero ante el Villarreal, fecha en la que ya se habría podido pronunciar el Comité de Apelación al cumplirse los diez días de plazo para recurrir el 1 de ese mes.



A la espera de los recursos, La Cartuja, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía entre otras instituciones, se presenta como alternativa ideal al no existir actualmente, como en otras etapas pasadas, las condiciones de un estadio alejado un determinado número de kilómetros o que no estuviera en el término municipal del club afectado por la sanción.



La Cartuja, tras una etapa de inactividad e infrautilización, ha sido rehabilitada como sede de partidos oficiales de primer nivel tras una inversión de la Junta de Andalucía de tres millones de euros en cerca de una treintena de actuaciones para adecuar la instalación a los estándares para albergar partidos de la Eurocopa 2020.



Después de su puesta a punto, el estadio sevillano ha acogido recientemente el partido de octavos de la Eurocopa entre España y Bélgica, los partidos también de la Eurocopa de la selección española contra Suecia, Polonia y Eslovaquia, además del de clasificación para el Mundial de Catar ante el combinado sueco.



Además, el pasado año se jugaron en La Cartuja las finales de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Athlétic de Bilbao y las de la Copa del Rey 2020 y 2021 que disputó, respectivamente, el conjunto bilbaíno contra la Real Sociedad y el Barcelona. El Betis ya cumplió una sanción de tres partidos en el estadio de La Cartuja en 2007 por la clausura del Benito Villamarín.