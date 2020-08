Bernardo Silva carga contra los aficionados del Liverpool: "Sois patéticos"

El Manchester City cayó eliminado el sábado a manos del Olympique de Lyon en cuartos de final de la Champions League. Un resultado que sorpendió a muchos y, por otro lado, levantó las burlas de aficionados contrarios al club inglés. Y todo acto tiene su consecuencia. Bernardo Silva, futbolista del Manchester City, ha querido contestar a los aficionados del Liverpool que habían inundado su timeline de Twitter con burlas e insultos.

"A todos los aficionados del Liverpool que no tienen nada más que hacer que venir a la cuenta de un jugador del Manchester City, siento pena por vosotros, pero razones equivocadas... patético... id a celebrar vuestros títulos, intentad encontrar pareja, bebed cervezas con un amigo, leed un libro... ¡Hay muchas opciones!", ha escrito el futbolista en su cuenta de Twitter.

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons...�� pathetic... go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book...����‍♂️ so many options!��