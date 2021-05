Benzema: "No tengo ninguna duda que Mbappé y yo nos llevaremos bien en el campo"

Karim Benzema acaba de ser designado Onze d'Or 2021 por delante de Lionel Messi, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé que le otorga por tanto ser el mejor jugador del Europa en 2021 y ha concedido una entrevista a Onze Mondial donde habla de su temporada y de la vuelta a Francia.

¿Cómo se siente ser el mejor jugador de la temporada?

Agradezco a todos los que votaron por mí. Tengo este gran trofeo y es mucha alegría y mucha felicidad. Esto es por todo el trabajo que llevo haciendo desde hace un tiempo en el Real Madrid. Puedo decirles que estoy muy, muy feliz de haber ganado este trofeo que es importante para mí. Doy las gracias a todos.

A diferencia de otros trofeos, este es otorgado por aficionados al fútbol. ¿Es un sentimiento aún más fuerte para ti?

¡Claro! Es aún más bonito porque jugamos al fútbol y tratamos de hacer un espectáculo, de mostrar cosas bonitas en el campo a todos nuestros aficionados, nuestros seguidores. ¡Gracias a ellos por votarme! Cada vez que entro a un campo, es para complacerlos, para que disfruten mirándome en la televisión o, con suerte, volver pronto al estadio.

La gente está alabando tu temporada actual. ¿Me equivoco si digo que ha estado a un gran nivel durante tres años?

No te engaño si te digo que desde hace tres años, subo, subo, subo, no paro y sigo. No me gusta decir: "Soy mejor que él o que él, soy el mejor jugador del mundo, o esto o aquello". Pero, en cualquier caso, en cada partido intento dar todo lo que puedo e inventar cosas nuevas en el campo. En un club como el Madrid es muy importante para mí. Y sigo.

Hablemos del equipo de Francia. ¿Qué tan feliz estás de encontrarte en los Blues?

Es más que ser feliz. Es un motivo de orgullo, he estado esperando esto durante un tiempo. Siempre he trabajado, nunca me he rendido, nunca me he dejado ir. Al final, es una recompensa. Entonces, súper feliz, tengo prisa por estar allí, por entrenar, por comenzar los partidos. Es un equipo con tanto talento, con tantos jugadores, que yo también quiero jugar en este equipo.

El fútbol europeo ya está salivando de verte en el campo con Kylian Mbappé

Está claro, está claro, tuve muchos comentarios. Es cierto que es un jugador joven, pero muy, muy talentoso. A mí me gustan sus movimientos, cómo juega al fútbol. Ahora nos toca a nosotros llevarnos bien en el campo, pero de todos modos, no tengo ninguna duda al respecto. Después, no deberíamos centrarnos en el dúo Mbappé-Benzema. Hay muchos jugadores con mucho talento en este equipo: Griezmann, Giroud, Pogba, Dembélé, Coman, Ben Yedder ... El peligro puede venir de cualquier parte y mucho mejor para Francia.





