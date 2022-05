Benzema suma 27 goles e iguala los 323 históricos de Raúl

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, sumó ante el Levante su tanto número 27 del curso para destacarse en la clasificación de máximos goleadores de Primera División e igualar con 323 tantos en partidos oficiales al madridista Raúl González. Con la diana frente al Levante, la segunda de la goleada del conjunto blanco al equipo dirigido por Alessio Lisci (6-0), el jugador francés hizo historia en el Real Madrid tras igualar en la segunda posición de máximos anotadores históricos a Raúl. Sólo tiene por delante a Cristiano Ronaldo, que alcanzó la cifra de 451.

2-0 Madrid-Levante Minuto 19. Gol de Benzema a centro de Vinícius.



Benzema iguala a Raúl.



Máximos goleadores del Madrid:

450 Cristiano

323 Raúl y Benzema — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 12, 2022



Sus perseguidores en la tabla no fallaron. Iago Aspas, marcó en el Camp Nou y se mantiene por delante de Raúl de Tomás en la particular clasificación de los máximos goleadores españoles. El delantero del Celta, marcó su tanto número 18, mientras que De Tomás, marcó desde el punto de penalti su diana 16 en Mendizorroza.



Con uno más se colocó Vinícius Júnior, que firmó un triplete ante el Levante y dejó atrás Enes Ünal (Getafe), atascado desde hace jornadas en los quince aciertos, y a Raúl de Tomás. Con tres menos, se colocó Memphis Depay, que abrió el marcador de la victoria del Barcelona frente al Celta (3-1).



Su compañero Pierre-Emerick Aubameyang llegó a la decena y Borja Iglesias, para el Betis, también alcanzó los diez tantos tras marcar el tercero de su equipo en la victoria frente al Valencia (0-3). Y, con dos menos, se colocó Willian José, que llegó a los ocho.



En el Atlético de Madrid, Matheus Cunha abrió el marcador en el partido que su equipo selló su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones. Ganó 0-2 al Elche con el sexto gol del brasileño y con el tercero de Rodrigo De Paul.



Para el Alavés, Gonzalo Escalante marcó su quinto tanto y dio esperanzas al cuadro vitoriano de seguir en Primera División. Suma los mismos que Pau Torres, que celebró uno de los cinco goles del Villarreal al Rayo Vallecano.



A los cuatro llegaron Rodrygo Goes (Real Madrid) y Alexander Sorloth (Real Sociedad), mientras que Alfonso Pedraza (Villarreal), con un doblete, alcanzó los tres, como Adnan Januzaj. Ferland Mendy se apuntó su segundo tanto en el Bernabéu y se estrenaron Oier Sanjurjo (Osasuna), Miguel de la Fuente (Alavés), Portu (Real Sociedad), Juan Foyth (Villarreal) y Paco Alcácer (Villarreal)