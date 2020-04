Benzema: "Soy actualmente lo que soy gracias al Olympique de Lyon"

El delantero francés Karim Benzema, que lleva once temporadas en el Real Madrid, al que llegó procedente del Olympique Lyon, reconoce que no cierra las puertas a volver al equipo galo, pero que "no aún" ya que considera que está en el "mejor club del mundo" y que aún le queda "mucho que hacer".

"A menudo me hacen esta pregunta. La gente sabe lo apegado que estoy a OL. También es gracias a este club que estoy aquí hoy día. ¿Pero, regresar de inmediato? No, porque estoy en el mejor club del mundo en mi opinión y tengo mucho que hacer. Después no lo sé", comenta Benzema en una entrevista este viernes al OL Night System, canal televisivo de la entidad francesa.

Benzema, de 32 años, tampoco descartó poder acabar su carrera futbolística en el club de su ciudad y que le vio también nacer futbolísticamente: "¿Terminar en Lyon después de hacer lo que hice en el Madrid?, por qué no. No estoy cerrando la puerta. Tendemos a decir que a los 32 años es el final de la carrera para un jugador, pero durante los últimos dos años he estado en gran forma, tanto física como mentalmente".

Retrouvez @Benzema dans #OLNS avec @barthruzza à 17h30 ! ��



L’émission est à retrouver en accès libre sur @OLTV_officiel et sur notre chaîne YouTube ! ���� pic.twitter.com/QYmh2sVXbU — Olympique Lyonnais (@OL) April 17, 2020

"Si no me lesiono puedo seguir. No estoy al comienzo de mi carrera, pero todavía tengo buenos años por delante", añadió.

El delantero francés madridista, asimismo, reconoce que cuando va a Lyon puede pasear por la ciudad más cómodo que por Madrid, donde la gente al reconocerle le para más, por lo que dice sale "poco".

También tuvo un recuerdo para Armand Garrido, entrenador de las divisiones inferiores del Lyon, que asegura le "acompañó al mundo profesional". "Sin él, podría haber conocido el nivel alto, pero no el nivel muy alto. Fue duro conmigo, en el buen sentido de la palabra. Me dio la motivación y lo que necesitaba", apuntó.