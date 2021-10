Benzema, sobre el Balón de Oro: “No es un objetivo, es bueno estar entre los 30 nominados”

El ariete galo del Real Madrid, Karim Benzema es uno de los nominados y uno de los principales favoritos para ganar el Balón de Oro y en una entrevista en BeIN SPORTS habló sobre este galardón.

El delantero del Real Madrid afirmó que no piensa mucho en el trofeo para que no se le contamine la mente: "No es un objetivo, porque si empiezas a pensar así, pierdes mucha energía y eso no es lo más importante. Lo importante es aportar en el campo con gestos técnicos, buenos pases, controles… Dar espectáculo porque a mí me gusta el juego bonito".

Aun así, el atacante francés quiere cumplir uno de sus sueños de niño: recibir el Balón de Oro. "Aunque es uno de los sueños que tengo desde que era muy pequeño, es bueno estar entre los 30 nominados” y añadió que otro de sus sueños era “jugar con el Real Madrid o ganar una Champions".

Benzema sigue confiando en las posibilidades de llevarse el galardón este año que para él sería un mérito individual y colectivo: "Es un trofeo que solo lo gana uno, pero también es grupal. Si un día logras ganarlo es porque todos tus compañeros lo han permitido, ya sean los de tu equipo o los de la selección".





?? Karim Benzema l'affirme, le #BallonDor ne l'obsède pas plus que ça ! https://t.co/2VYhupTnFb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 25, 2021