Benzema muestra su lado personal: "Solo tengo un amigo, demuestra lo importante que es para mí la amistad"

El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha concedido una entrevista para la revista ICON. Entrevista que verá la luz este sábado, pero ya se han podido conocer avances y donde el francés muestra su lado más personal.

Benzema reconoce que "solo tengo un amigo, lo que demuestra lo importante que es para mí la amistad. Me crié es un barrio difícil de Lyon, que me marcó"

El delantero francés también habló claro sobre el racismo: "No debería pasar nunca. Es asqueroso, horrible y sucio. Todos somos iguales".

