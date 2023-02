Benzema, Mbappe y Messi pelearán por ser The Best

Karim Benzema, Kylian Mbappe y Lionel Messi han sido elegidos como los tres finalistas del premio The Best FIFA Men's Player Award 2022. El galardón reconoce a los jugadores más destacados en el fútbol masculino desde el 8 de agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022.

El ganador se revelará en una ceremonia en París el 27 de febrero de 2023. Inicialmente, un total de 14 jugadores fueron nominados para el premio, después de haber sido elegidos por un panel de expertos. De esta lista, los tres finalistas han sido seleccionados por un jurado internacional compuesto por: entrenadores de la selección masculina, capitanes de la selección masculina, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA.

