Benzema: "La marcha de Zidane ha sido una sorpresa para todos, no solo para mí"

Karim Benzema, delantero del Real Madrid y ahora también de nuevo convocado con la Selección de Francia, ha concedido una entrevista a MARCA donde habla de la actualidad del equipo blanco y de lo que ha sido también volver con su Selección después de todo el episodio Valbuena.

?? Portada @marca de mañana



???? Benzema: "Soy el hombre más feliz del mundo" pic.twitter.com/jpJD67Neky — Tiempo de Juego (@tjcope) June 5, 2021









SELECCIÓN DE FRANCIA

"Fue una sensación de orgullo y felicidad al mismo tiempo, poco a poco lo he ido asimilando y pensando en muchas cosas. me siento el hombre más feliz del mundo. De todos modos a mí lo que me hace más feliz es mi familia y el fútbol. Y en Madrid soy muy feliz jugando, y ahora que he vuelto con Francia para jugar la Euro, solo puedo estar orgulloso, feliz y con ganas de empezar la Euro".

LA MARCHA DE ZIDANE

"Ha sido una sorpresa para todos, no solo para mí. Pero es cierto, conmigo siempre se ha portado como un hermano mayor. Porque le conozco hace mucho tiempo y me ayudó mucho en el campo y fuera. Fue una decisión difícil para todos. Ahora tenemos otro entrenador y vamos a intentar triunfar otra vez".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LA VUELTA DE ANCELOTTI

"Es una buena noticia, lo conocemos todos, jugadores, afición. Es un gran entrenador. A mí me gusta su filosofía del juego, cómo ve el fútbol, cómo gestiona el grupo y cómo lleva al equipo. Y quiere ganar todos los títulos".

MBAPPÉ

"Kylian es un jugador joven, con una calidad inmensa y es un buen chico. Sería bienvenido al Real Madrid, claro, ¿pero qué equipo no le ficharía sin dudarlo? Por ahora tiene contrato en el PSG y veremos lo que decide. Hoy nuestra prioridad es ganar la Euro".

RAMOS

"Cuando escuché la lista y no estaba, pensé: Sergio es un amigo, es nuestro capitán y me siento muy decepcionado por él, porque no esté con su selección".

ALABA

"Es muy buen jugador, ha jugado ocho o nueve años con el Bayern, ha ganado muchos títulos y es un gran refuerzo".