Benzema y Luis Suárez se entrenan con el grupo y estarán en el derbi

La presencia del delantero francés Karim Benzema, nueve días después, en un entrenamiento con el grupo en la ciudad deportiva de Valdebebas, fue la imagen del Real Madrid en la víspera del derbi ante el Atlético de Madrid, en un partido para el que está en condiciones de regresar el galés Gareth Bale.



Lesionado el sábado 4 de diciembre en el inicio de partido en el Reale Arena y tras perderse la cita europea ante el Inter de Milán, Benzema se probó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros para ver si la dolencia muscular que arrastra en los isquiotibiales izquierdos ha remitido del todo para su participación en el derbi o debe seguir fuera de la convocatoria.



Carlo Ancelotti siguió de cerca la evolución de su delantero centro titular y a la conclusión del entrenamiento mantendrá una conversación junto a Karim y los médicos para tomar, conjuntamente, una decisión sobre su inclusión en la convocatoria.



Ya está en condiciones de regresar Gareth Bale, que no participa en un partido con el Real Madrid desde el 28 de agosto, en un inicio de temporada en el que comenzó siendo titular indiscutible para Ancelotti. Desde entonces, ha encadenado lesiones musculares y su reaparición con Gales, el 13 de noviembre tras dos meses parado por rotura en los isquiotibiales, provocó un nuevo percance en el sóleo del que ya está recuperado.



De esta forma, el técnico madridista solo cuenta con la baja segura del centrocampista Dani Ceballos para medirse al Atlético de Madrid en un encuentro en el que puede dar un golpe a la lucha por el título. En la tercera y última sesión de entrenamiento, Ancelotti terminó de preparar los detalles del derbi con un equipo en el que no se esperan rotaciones, tras haber tenido un mayor descanso; cinco días entre el martes que derrotaron al Inter y el duelo que cierra el domingo a las 21:00 horas.



Pendiente de la decisión con Benzema, con el serbio Luka Jovic preparado para repetir como sustituto si hiciese falta, la única duda a despejar sería en la rotación que mantienen el brasileño Rodrygo y Marco Asensio en el extremo derecho.

Luis Suárez, también disponible en el Atlético de Madrid

Por segundo día consecutivo, Luis Suárez se entrenó con el grupo durante toda la sesión al completo, ya aparentemente ultimada su puesta a punto de las molestias musculares sufridas contra el Oporto en Do Dragao, con lo que apunta al derbi de este domingo contra el Real Madrid, aunque, a día de hoy, en principio como suplente en el estadio Santiago Bernabéu.



Su evolución ha sido rápida. El pasado jueves se sometió a pruebas radiológicas que descartaron que tuviera "rotura alguna" en el músculo aductor, según expuso el club; el viernes ya se sumó al trabajo con el grupo el entrenamiento entero y este sábado volvió a hacerlo, con lo que la percepción es que estará listo para formar parte de la convocatoria en el derbi, a la espera de que ofrezca la lista Simeone.



Su presencia en el once, en cambio, es improbable, al menos por las ideas transmitidas por el técnico en sus pruebas de la alineación titular para el Santiago Bernabéu, donde el Atlético se presentará con tres bajas seguras: los centrales Stefan Savic y José María Giménez, el montenegrino fuera por segundo encuentro seguido por una lesión muscular y el uruguayo por tercer choque consecutivo por una contractura, y el lateral Sime Vrsaljko, operado el viernes de la fractura del arco cigomático derecho.



Además de Luis Suárez, la otra duda es Kieran Trippier, que ya se entrena con el grupo desde hace dos semanas, pero su lesión fue un esguince de grado III en la clavícula izquierda, con lo que tomá más importancia el contacto con esa articulación que el propio entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros para evaluar su reaparición en la competición. No juega desde el pasado 7 de noviembre, cuando se lesionó en Valencia.