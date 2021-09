Benzema: "Me hubiese gustado que Mbappé fichase este año"

Karim Benzema, delantero del Real Madrid y de la selección de Francia, reconoció que le hubiese gustado que su compatriota Kylian Mbappé (PSG) hubiese sido contratado por el club merengue este año, aunque insistió en que "más tarde o más temprano" será jugador blanco.



"Que el Real Madrid quiere ficharlo ya no es un secreto", dijo al canal TF1 Benzema, dibujando una sonrisa. "Me hubiese gustado que pudiese venir este año, pero como ya dije, más tarde o más temprano vendrá al Real", agregó.



El número 19 de la selección de Francia, que en junio regresó al combinado nacional después de 5 años y medio de ausencia, aclaró que "no hay nada de inquietante" en los dos empates de Francia en la fase clasificatoria, ante Bosnia y Ucrania, ambos por 1-1.



El delantero del Real Madrid también fue cuestionado por qué el trío de ataque que forma con Mbapppé y Antoine Griezmann no carbura como se esperaba: "No es un asunto de que funcione o no. En el terreno de juego, hay que ser decisivo. Teniendo jugadores de ese calibre, no necesitas trabajar todo el año con ellos. Hay que rendir en el campo y tomar las elecciones correctas", adujo.



Francia ha jugado dos de los tres encuentros clasificatorios para Catar 2022 de este mes de septiembre, con dos empates contra Bosnia (1-1) y Ucrania (1-1). El tercer partido será el próximo 7 ante Finlandia.



Les Bleus son líderes de su grupo D con 9 puntos, cuatro más que ucranianos y finlandeses.

