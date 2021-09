Benzema entrena al margen del grupo, pero estará en Mestalla

El francés Karim Benzema no participó junto al resto de sus compañeros en la vuelta a los entrenamientos tras un día de descanso, después de la victoria contra el Inter de Milán (0-1) y trabajó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a dos días de visitar al Valencia (21:00 horas)



El delantero completó los 90 minutos en la victoria en la Liga de Campeones y no ha habido parte médico sobre su estado, pero según ha podido saber Melchor Ruiz, estará disponible para el italiano Carlo Ancelotti.



El que no estará será su compatriota Ferland Mendy, quien trabajó de nuevo en el gimnasio y en solitario sobre el césped, la tónica habitual del lateral izquierdo en su intento de recuperación de la periostitis tibial que el club comunicó que sufría el pasado 11 de mayo. El defensa francés no termina de arrancar y, a pesar de entrar en la convocatoria para el partido del pasado domingo contra el Celta de Vigo (5-2), sigue trabajando al margen del grupo y no estará disponible hasta dentro de varias semanas.



También se ejercitaron en el gimnasio el alemán Toni Kroos, recuperándose de una pubalgia; el galés Gareth Bale, quien sufre una rotura en el isquiotibial de la pierna derecha; el español Dani Ceballos, aún convaleciente de la lesión de tobillo que sufrió en el estreno de España en los Juegos Olímpicos de Tokio; y el hispano-dominicano Mariano Díaz, del que no se conoce de forma oficial ninguna molestia o lesión.



El club tampoco específico la evolución del brasileño Marcelo. En el entrenamiento del lunes sufrió un pinchazo en la pierna derecha que le impidió viajar a Milán para el partido de la Liga de Campeones y no se le vio en las fotos facilitadas por el Real Madrid ni le nombró en el comunicado de su página web sobre el entrenamiento.



Una sesión, tras un día de descanso, que el cuerpo técnico liderado por Ancelotti planificó con carga física de inicio para luego incluir ejercicios con balón que tuvieron la posesión y el control del esférico como protagonistas. La jornada terminó con el habitual partido en un campo de dimensiones reducidas, así como con ejercicios de definición.