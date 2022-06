El Bayern rechaza la segunda oferta del Barcelona por Robert Lewandowski

El Barcelona sigue empeñado en conseguir el fichaje de Robert Lewandowski y ya le ha presentado al Bayern de Múnich una segunda oferta oficial por el delantero. La propuesta, según asegura Fabrizio Romano de fuentes cercanas al entorno del polaco, es de 35 millones de euros fijos más otros 5 millones de euros en variables y ha vuelto a ser rechazada por la entidad alemana.

Barcelona have submitted the new proposal for Robert Lewandowski, as expected - after player confirmed to Bayern his priority to join Barça this summer. ?????? #FCBayern



€35m with add-ons on the table, as @wlodar85 reports - but now Bayern sources feel it’s still ‘not enough’.